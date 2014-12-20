İTÜ-KKTC’de Gerçekleştirşlen Psikolojik Danışmanlık Ve Kariyer Planlama Konferansları Tamamlandı

İTÜ-KKTC’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE KARİYER PLANLAMA KONFERANSLARI TAMAMLANDI.



İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri'nde 18 - 19 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen “1. Psikolojik Danışmanlık ve Kariyer Planlama Konferansları” tamamlandı.



Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü ile Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından organize edilen konferanslar İTÜ-KKTC Gazimağusa Yerleşkesi, Yabancı Diller Hazırlık Okulu’nda dört farklı oturum halinde gerçekleştirildi.



İdari ve akademik personel ile öğrencilere yönelik düzenlenen konferans ve workshop çalışmalarının tamamlanmasının ardından İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan KAHYA tarafından katılımcılara "Katılım Belgesi", konuşmacılara ise plaketleri takdim edildi.



“Kişisel Gelişim ve Kurumsal İletişim Becerileri” konu başlıklı konferanslara konuşmacı olarak katılan İTÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Cem DEMİRBAŞ, etkili iletişim yolları, empati yeteneği ve faydaları, kurum içi iletişim yolları, özeleştirinin gerekliliği, kişisel ve kurumsal gelişime faydaları hakkında sunumlar yaptı.



“Kendinizin Lideri Olun” konu başlıklı konferanslara konuşmacı olarak katılan İTÜ Kariyer Merkezi, Kariyer Danışmanı Dilek GÖRGÜÇ ise liderlik ile yöneticilik arasındaki fark, etkin zaman yönetimi, kişisel imaj, kariyeri ileriye götürme ve etkin zaman yönetimi konularında interaktif sunum yaptı.