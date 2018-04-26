İskele'de korkunç trafik kazası 1 ölü....

Ercan -İskele yolunda kaza!…60 yaşındaki Hasan Maraşlı hayatını kaybetti

Ercan -İskele Anayolu üzerinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında Görneç köyünde sakin 60 yaşındaki Hasan Maraşlı hayatını kaybetti.

Polis Basın Subayı’nın BRT’ye verdiği bilgiye göre kaza bu akşam saat9:30 sıralarında meydana geldi.

Ercan -İskele Anayolu üzerinde Serdarlı -Geçitkale arasında, Atıf Sunar (E-38), yönetimindeki JZ 139 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametinden gelmekte olan Görneç köyünde sakin Hasan Maraşlı (E-60) yönetimindeki EF 528 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu Hasan Maraşlı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada JZ 139 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Çevik (E-57) ve Eyüp Yegin (E-24) yaralanarak, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

JZ 139 plakalı araç sürücüsü Atıf Sunar ise tutuklandı.Polis soruşturması sürüyor.