Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107015
ALTIN
172.158
DOLAR
4.0658
STERLİN
5.6619
EURO
4.9307
Yıldırım’ı Ağır Ceza çarptı
YILDIRIM’I AĞIR CEZA ÇARPTI
İş kazasında 1 kişi yaralandı
İŞ KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI 
6 kişiyi tutukladı
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı
SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN UYARI
banner256

İskele'de korkunç trafik kazası 1 ölü....

Ercan -İskele Anayolu üzerinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında  Görneç köyünde sakin 60 yaşındaki Hasan Maraşlı hayatını kaybetti. Polis Basın Subayı’nın BRT’ye verdiği bilgiye göre kaza bu akşam saat 19:30 sıralarında meydana geldi.

İskele'de korkunç trafik kazası 1 ölü....

Ercan -İskele Anayolu üzerinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında  Görneç köyünde sakin 60 yaşındaki Hasan Maraşlı hayatını kaybetti. Polis Basın Subayı’nın BRT’ye verdiği bilgiye göre kaza bu akşam saat 19:30 sıralarında meydana geldi.

26 Nisan 2018 Perşembe 20:38
İskele'de korkunç trafik kazası 1 ölü....

Ercan -İskele yolunda kaza!…60 yaşındaki Hasan Maraşlı hayatını kaybetti

Ercan -İskele Anayolu üzerinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında  Görneç köyünde sakin 60 yaşındaki Hasan Maraşlı hayatını kaybetti.

banner223
Polis Basın Subayı’nın BRT’ye verdiği bilgiye göre kaza bu akşam saat 19:30 sıralarında meydana geldi.

Ercan -İskele Anayolu üzerinde Serdarlı -Geçitkale arasında, Atıf Sunar (E-38), yönetimindeki JZ 139 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametinden gelmekte olan Görneç köyünde sakin Hasan Maraşlı (E-60) yönetimindeki EF 528 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu Hasan Maraşlı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada  JZ 139 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Çevik (E-57) ve Eyüp Yegin (E-24) yaralanarak, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

JZ 139 plakalı araç sürücüsü Atıf Sunar  ise tutuklandı.Polis soruşturması sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
IskeleTrafikKazası1ölü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nükleer santrale tepkiler büyüyor...
Nükleer santrale tepkiler büyüyor...
26 Nisan 2018 Perşembe Gündemi
26 Nisan 2018 Perşembe Gündemi
Trafik Kazası… 60 Yaşındaki Hasan Maraşlı Hayatını Kaybetti
Trafik Kazası… 60 Yaşındaki Hasan Maraşlı Hayatını Kaybetti
Çeler’den İşverenlere: “1 Mayıs’ta Tüm Çalışanlar Tatil Yapsın”
Çeler’den İşverenlere: “1 Mayıs’ta Tüm Çalışanlar Tatil Yapsın”
Meclis Başkanı Uluçay, Erdoğan Tarafından Kabul Edildi
Meclis Başkanı Uluçay, Erdoğan Tarafından Kabul Edildi
“thy’nin Sefer Sayılarını Artırması Konusunda Mutabık Kalındı”
“thy’nin Sefer Sayılarını Artırması Konusunda Mutabık Kalındı”
Gazimağusa’da Geri Dönüşüm Farkındalık Eğitimi
Gazimağusa’da Geri Dönüşüm Farkındalık Eğitimi
Pgm, 2018’in İlk 3 Ayında 104 Yangın Meydana Geldiğini Açıkladı, Vatandaşları Uyardı
Pgm, 2018’in İlk 3 Ayında 104 Yangın Meydana Geldiğini Açıkladı, Vatandaşları Uyardı
“yapıcılıktan Müteahhitliğe” Belgeseli’nin Galası Yapıldı
“yapıcılıktan Müteahhitliğe” Belgeseli’nin Galası Yapıldı
Girne’de Transfer İstasyonu Tanıtıldı… 4 Belediye Faydalanacak
Girne’de Transfer İstasyonu Tanıtıldı… 4 Belediye Faydalanacak

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim