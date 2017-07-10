İskele Bölgesinde Üniversite Yerleşkesi Olarak Belirlenen Araziye Başvuru Şartları Ve Tarihleri Açıklandı

Bakanlar Kurulu’nda geçen hafta alınan kararla İskele ilçesinde 122 dönümlük arazinin üniversite yerleşke alanı olarak belirlendiği belirtilerek, bu arazi için başvuru şartları ve değerlendirme kriterleri açıklandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İskele üniversite yerleşke alanı olarak belirlenen bölgeye yeni yükseköğretim kurumu kurmak veya mevcut üniversiteler içerisinden bölgeye kampus kurmak isteyen kurumların projeleri ile birlikte her iki tarihte dahil olmak üzere 12 Temmuz – 25 Ağustos tarihleri arasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor.

Bakanlar Kurulu tarafından İskele Bölgesinde üniversite yerleşkesi olarak belirlenen araziye başvuru yapmak için aranan şartlar şöyle:

“1-KKTC Yükseköğretim Yasasına göre hazırlanmış üniversite açma dosyası veya daha önceden alınmış üniversite iznine sahip olanlar ile faaliyette olan üniversiteler başvuruda bulunabileceklerdir.

2-Başvuru sahibi arazi için projesini hazırlamalıdır. Projede mimari projelerinin tam olduğu derslik, laboratuvar, ofis, kütüphane, spor alanları ve benzeri fiziki alt yapının belirtilmesi gerekmektedir. Projenin sağlanabilmesi için gereken miktar ve miktarın karşılanabileceğini gösteren mali yeterlilik raporu sunulmalıdır. Projedeki uygunluk KKTC yükseköğrenim yasası esasları çerçevesinde değerlendirilecektir.

3-Başvuru sahibi 5 yıllık stratejik kalkınma planını ön değerlendirme kuruluna sunmalıdır. Bu planda 5 yılda ön görülen öğrenci, yatırım hacmi, akademisyen sayısı ve öğrenci için yapılacak yurt kapasitesi belirtilmelidir.”

Bakanlar Kurulu tarafından İskele Bölgesinde üniversite yerleşkesi olarak belirlenen araziye başvuru yapanların değerlendirme şartları ise şöyle olacak:

“Ön değerlendirme KKTC yükseköğrenim yasasında yer alan Ön Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacak.Başvuru şartlarına haiz olmayanlar değerlendirilmeye alınmayacak. Ön değerlendirme kurulunun hazırlayacağı rapor Bakanlar Kurulu’na sunulacak. Sunulacak proje %20, Fakülte ve Bölümlerin uygunluğu %20, Projenin dolayısıyla inşaatın tamamlanma süresi( Taahütname alınacaktır) %30, Üniversitenin sunacağı 5 yıllık stratejik plan %20, Başvuran grubun Yükseköğrenim tecrübesi %10 oranında etkili olacak. Nihai karar raporlar çerçevesinde bakanlar kurulu tarafından verilecek.”