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İskele Bağımsız Belediye Başkan Adayı Civisilli: “Söz Sahibi İskeleli Olacak,

İskele Bağımsız Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli, sabah bölgeli muhtarlarla kahvaltıda bir araya gelerek sorunları dinledi, projelerini aktardı.

İskele Bağımsız Belediye Başkan Adayı Civisilli: “Söz Sahibi İskeleli Olacak,

İskele Bağımsız Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli, sabah bölgeli muhtarlarla kahvaltıda bir araya gelerek sorunları dinledi, projelerini aktardı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:02
İskele Bağımsız Belediye Başkan Adayı Civisilli: “Söz Sahibi İskeleli Olacak,

 İskele Bağımsız Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli, sabah bölgeli muhtarlarla kahvaltıda bir araya gelerek sorunları dinledi, projelerini aktardı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, İskele’nin potansiyelinin değerlendirilemediği ve bölge insanının imkanlardan yararlanamadığı üzerinde durulan toplantıda, eko-agro turizm ile kalkınmanın yolları konuşuldu. Yerli üreticinin gelişmesinin önündeki engellerin aktarıldığı görüşmede muhtarlar, yurttaşların şikayetlerini de iletti.  

İŞSİZ KADINLAR VE GENÇLERE ÖNCELİK VERİLECEK 

İskele’nin doğal güzelliklerinin bugün dünyada yükselen bir değer olan agro turizm için ciddi bir potansiyel olduğunu belirten İskele Bağımsız Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli, butik otelcilik, organik ve geleneksel ürün tüketiminin cazip olduğu ve bölgesel kalkınmaya da çok önemli katkısı olacak agro turizm yatırımlarının artması amacıyla üç aşamalı proje geliştirdiklerini açıkladı.

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İşsiz gençler ve kadınlara öncelik vererek İskele merkez ve belediyeye bağlı tüm köylerde girişimleri olacağını aktaran Civisilli, “Söz sahibi İskeleli olacak, gelişim köylerden başlayacak. Yerel dokuya uygun olarak üretilecek gıda ve turistik eşya ürünlerinin tüm ülkeye duyurulmasını sağlayacağız” dedi.

BUTİK OTELCİLİĞİ DESTEKLEYECEĞİZ

Bölge halkının kısıtlı öz kaynakları ile yapacağı üretimin standardı ve verimliliği yüksek, maliyetleri düşük olarak üretilmesini sağlamak amacıyla kooperatifçiliği teşvik edeceklerini ifade eden Civisilli, kooperatif ürünlerinin sadece bölgedeki otellere değil, hava alanına, limanlara, restoranlara, mağazalara da ulaştırılmasının sağlanacağını aktardı.

Civisilli, “İskele Bölgesel Kalkınma Planı çerçevesinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile yapacağımız planlama sonucunda Butik Otellerin yaygınlaşmasını da sağlayacak kredi teşvik sistemlerinin geliştirilmesi için çalışacağız” dedi.

Son Güncelleme: 21.05.2018 16:06
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