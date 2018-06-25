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İşkadınları Derneği’nden “İşte Kadın” Fotoğraf Yarışması!

İşkadınları Derneği, “İşte Kadın”  adıyla fotoğraf yarışması düzenleyecek.

İşkadınları Derneği’nden “İşte Kadın” Fotoğraf Yarışması!

İşkadınları Derneği, “İşte Kadın”  adıyla fotoğraf yarışması düzenleyecek.

25 Haziran 2018 Pazartesi 14:49
İşkadınları Derneği’nden “İşte Kadın” Fotoğraf Yarışması!

İşkadınları Derneği, “İşte Kadın”  adıyla fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Garanti Bankası sponsorluğunda düzenlenecek  yarışmaya katılan fotoğrafları bağımsız bir jüri Eylül ayı sonunda değerlendirecek.

Yarışmada ilk 3 dereceye girecek sanatçılara para ödülü verilecek.  

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Ekim ayının ilk haftasında Bedestende gerçekleşecek ödül töreni yanında sergilenmeye değer bulunan diğer fotoğraflar 3 gün boyunca sergilenecek. 

Yarışmaya 15 Eylül’e kadar başvuru yapılabilecek. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların Kıbrıs’ta çekilmiş olması gerekiyor. Yarışmaya en az 2, en çok 5 fotoğrafla başvurulabilir.

 

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Son Güncelleme: 25.06.2018 17:52
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