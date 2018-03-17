İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ORMANI'NA 4 BİN 580 FİDAN DİKİLDİ



İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ile Orman Dairesi’nin işbirliğinde, İnşaat Mühendisleri Odası Ormanı’na "Geleceğe Bırakılacak En Güzel Miras Ağaçtır" sloganı ile bugün yapılan etkinlikle 4 bin 580 fidan dikildi.



İMO’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:



“Haspolat - Taşkent yolu üzerinde 100 dönüm araziye toplamda 4580 fidan dikilerek adamızın yeşillendirilmesine katkı konuldu.



İnşaat Mühendisleri Odası Başkan, Yönetim Kurulu, çalışanlar, üyeler ve üyelerin aileleriyle yoğun bir katılımla gerçekleşen fidan dikme etkinliğine Orman Dairesi Müdür ve yetkilileri, KTMMOB Genel Başkanı, KTMMOB'ye bağlı oda yönetim kurulu ve üyeleri, üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencileri de katılarak sosyal sorumluluğa ortak oldu.”



Etkinlikle ilgili oda başkanı Seran Aysal yaptığı açıklamada, özelde oda genelde ülke için önemli bir proje olan İMO Ormanı’nın ilk fidanlarının dikilmesinden dolayı heyecanlı, geleceğe bırakılacak miras için de gururlu olduklarını ifade etti. Orman alanının fidan dikilme aşamasına getirilmesine emeği geçenlere ve etkinliğe aileleriyle katılan oda üyelerine ve ailelerine teşekkür eden Aysal, bu etkinlikle oda finansmanı ile oluşturulan ormanın çevre ve adanın yeşillendirilmesi adına çok önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Aysal, İMO'nun gerek farklı arazilerde orman alanı oluşturulmasına gerekse benzeri sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam edeceğini ifade etti. Aysal, Bu günden sonra ormanın yaşatılması için uzun soluklu bir süreçte hep birlikte katkı koyma devam edileceğini aktardı.