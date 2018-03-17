Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115970
ALTIN
166.367
DOLAR
3.9481
STERLİN
5.5219
EURO
4.8483
Devlet piyangosu çekildi
DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!
Akaryakıta Zam!
AKARYAKITA ZAM!
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
KALECİK’TE KANUNSUZ BALIK AVLAMA
KALECİK’TE KANUNSUZ BALIK AVLAMA
banner256
Flaş Haber
Akaryakıta Zam!
Kapat

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ORMANI'NA 4 BİN 580 FİDAN DİKİLDİ

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ile Orman Dairesi’nin işbirliğinde, İnşaat Mühendisleri Odası Ormanı’na "Geleceğe Bırakılacak En Güzel Miras Ağaçtır" sloganı ile bugün yapılan etkinlikle 4 bin 580 fidan dikildi.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ORMANI'NA 4 BİN 580 FİDAN DİKİLDİ

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ile Orman Dairesi’nin işbirliğinde, İnşaat Mühendisleri Odası Ormanı’na "Geleceğe Bırakılacak En Güzel Miras Ağaçtır" sloganı ile bugün yapılan etkinlikle 4 bin 580 fidan dikildi.

17 Mart 2018 Cumartesi 20:23
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ORMANI'NA 4 BİN 580 FİDAN DİKİLDİ
banner238

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ORMANI'NA 4 BİN 580 FİDAN DİKİLDİ


İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ile Orman Dairesi’nin işbirliğinde, İnşaat Mühendisleri Odası Ormanı’na "Geleceğe Bırakılacak En Güzel Miras Ağaçtır" sloganı ile bugün yapılan etkinlikle 4 bin 580 fidan dikildi.

İMO’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Haspolat - Taşkent yolu üzerinde 100 dönüm araziye toplamda 4580 fidan dikilerek adamızın yeşillendirilmesine katkı konuldu.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkan, Yönetim Kurulu, çalışanlar, üyeler ve üyelerin aileleriyle yoğun bir katılımla gerçekleşen fidan dikme etkinliğine Orman Dairesi Müdür ve yetkilileri, KTMMOB Genel Başkanı, KTMMOB'ye bağlı oda yönetim kurulu ve üyeleri, üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencileri de katılarak sosyal sorumluluğa ortak oldu.”

Etkinlikle ilgili oda başkanı Seran Aysal yaptığı açıklamada, özelde oda genelde ülke için önemli bir proje olan İMO Ormanı’nın ilk fidanlarının dikilmesinden dolayı heyecanlı, geleceğe bırakılacak miras için de gururlu olduklarını ifade etti. Orman alanının fidan dikilme aşamasına getirilmesine emeği geçenlere ve etkinliğe aileleriyle katılan oda üyelerine ve ailelerine teşekkür eden Aysal, bu etkinlikle oda finansmanı ile oluşturulan ormanın çevre ve adanın yeşillendirilmesi adına çok önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Aysal, İMO'nun gerek farklı arazilerde orman alanı oluşturulmasına gerekse benzeri sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam edeceğini ifade etti. Aysal, Bu günden sonra ormanın yaşatılması için uzun soluklu bir süreçte hep birlikte katkı koyma devam edileceğini aktardı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÖKPINAR VE BAYBORA GÖREVDEN ALINDI; ENVERGİL ATANDI
GÖKPINAR VE BAYBORA GÖREVDEN ALINDI; ENVERGİL ATANDI
TÜKETİCİLER DERNEĞİ BAKANLIK, BASIN VE HALKTAN İLGİ İSTEDİ
TÜKETİCİLER DERNEĞİ BAKANLIK, BASIN VE HALKTAN İLGİ İSTEDİ
YDP GENEL BAŞKANI YENİDEN ERHAN ARIKLI
YDP GENEL BAŞKANI YENİDEN ERHAN ARIKLI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim