Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

İnönü Halkı Mağdur ve Öfkeli!

Geçtiğimiz günlerde yoğun yağışlar dolayısıyla Vadili göletinde biriken suyun yönetimine ilişkin Gazimağusa Kaymakamı Şifa Çolakoğlu başkanlığında yapılan incelemenin ardından göletin kapağı açılması kararı alınmıştı.

İnönü Halkı Mağdur ve Öfkeli!

Geçtiğimiz günlerde yoğun yağışlar dolayısıyla Vadili göletinde biriken suyun yönetimine ilişkin Gazimağusa Kaymakamı Şifa Çolakoğlu başkanlığında yapılan incelemenin ardından göletin kapağı açılması kararı alınmıştı.

18 Aralık 2014 Perşembe 14:28
İnönü Halkı Mağdur ve Öfkeli!
banner238
Daha sonra da göletin kapağı açılıp su Köprü göletine oradan da Ayluga göletine kadar ulaştı.

İnönü halkı açılan kapaklar dolayısıyla suyun boşa akıp gitmesinden şikayetçi ve mağdur.
İnönü köy sakinlerden Hüseyin Pehlivanoğulları yaptığı açıklamada; “Herkese kapakların açılmaması için imza verdik fakat ne hikmetse ve nasıl olduğunu bilmeden bir yanlış karar alındı ve gölet'teki kapak açıldı.
Allahın verdiği nimetten faydalanmayıp Türkiye’den gelecek sudan medet umuyoruz. Çok yanlış bir karar.''
Mehmet Aksel “Üç sene önce yine Gazimağusa kaymakamlı'ğında bu su meselesi gündeme geldiğinde bu kapakların açılmaması kararı alınmıştı. geçtiğimiz güne kadar kaymakamlık kapakların açılmayacağı sözünü verdi fakat kapaklar açıldı. Bu işte bir tezatlık var. Üç beş kişinin kapaklar açılsın önerisiyle kapaklar açıldı ve dört köyden birçok insan perişan oldu. Kaymakam kapakların açılmayacağını söyledi fakat ertesi gün kapaklar açıldı. 13,14 sene önce kurduğumuz heyet ile Türkmenköy, Turunçlu, İnönü ve Vadili halkından kapakların açılmaması için imza toplamıştık. 500 kişinin imzası olduğu belgeler şu anda elimizde. Bu işte güvensizlik, mantıksızlık ve tutarsızlık var. Biz her gün kuyu kazıyoruz su bulabilmek için bu nimeti bu Allahın  vermiş olduğu suyu yok ediyorlar. Kapaklar açılmasaydı birçok insan kuyuları yıllarca su ile dolacaktı. Kapakların açılmasını isteyen birkaç kişi tarla kaybetmiş veya siyasi rant elde etmiş kişilerdir. Bu kişiler siyasi yarışın üzerine gidiyor. Partileri kullanıp menfaatleri doğrultusunda iş yapıyorlar, şahsi menfaatleri halkın önüne geçiyor böyle sahtekarlık olmaz. . Biz artık adalet istiyoruz.”şeklinde konuştu.
Köy sakinleri, dört köyün bu sudan faydalanabilmesi için yetkililerden bu kapakların bir an önce kapatılmasını ve halkın mağdur edilmemesini istedi.
















Son Güncelleme: 18.12.2014 14:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim