İnönü Halkı Mağdur ve Öfkeli!





























Köy sakinleri, dört köyün bu sudan faydalanabilmesi için yetkililerden bu kapakların bir an önce kapatılmasını ve halkın mağdur edilmemesini istedi.

Daha sonra da göletin kapağı açılıp su Köprü göletine oradan da Ayluga göletine kadar ulaştı.İnönü halkı açılan kapaklar dolayısıyla suyun boşa akıp gitmesinden şikayetçi ve mağdur.İnönü köy sakinlerden Hüseyin Pehlivanoğulları yaptığı açıklamada; “Herkese kapakların açılmaması için imza verdik fakat ne hikmetse ve nasıl olduğunu bilmeden bir yanlış karar alındı ve gölet'teki kapak açıldı.Allahın verdiği nimetten faydalanmayıp Türkiye’den gelecek sudan medet umuyoruz. Çok yanlış bir karar.''Mehmet Aksel “Üç sene önce yine Gazimağusa kaymakamlı'ğında bu su meselesi gündeme geldiğinde bu kapakların açılmaması kararı alınmıştı. geçtiğimiz güne kadar kaymakamlık kapakların açılmayacağı sözünü verdi fakat kapaklar açıldı. Bu işte bir tezatlık var. Üç beş kişinin kapaklar açılsın önerisiyle kapaklar açıldı ve dört köyden birçok insan perişan oldu. Kaymakam kapakların açılmayacağını söyledi fakat ertesi gün kapaklar açıldı. 13,14 sene önce kurduğumuz heyet ile Türkmenköy, Turunçlu, İnönü ve Vadili halkından kapakların açılmaması için imza toplamıştık. 500 kişinin imzası olduğu belgeler şu anda elimizde. Bu işte güvensizlik, mantıksızlık ve tutarsızlık var. Biz her gün kuyu kazıyoruz su bulabilmek için bu nimeti bu Allahın vermiş olduğu suyu yok ediyorlar. Kapaklar açılmasaydı birçok insan kuyuları yıllarca su ile dolacaktı. Kapakların açılmasını isteyen birkaç kişi tarla kaybetmiş veya siyasi rant elde etmiş kişilerdir. Bu kişiler siyasi yarışın üzerine gidiyor. Partileri kullanıp menfaatleri doğrultusunda iş yapıyorlar, şahsi menfaatleri halkın önüne geçiyor böyle sahtekarlık olmaz. . Biz artık adalet istiyoruz.”şeklinde konuştu.