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İngiltere'deki Kıbrıslı Türk gençler örgütlendi
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İngiltere'deki Kıbrıslı Türk gençler örgütlendi

İngiltere'deki Kıbrıslı Türk gençler örgütlendi

12 Kasım 2018 Pazartesi 08:25
İngiltere'deki Kıbrıslı Türk gençler örgütlendi

KIBRIS TÜRK GENÇLİK BİRLİĞİ İNGİLTERE: “GENÇLİĞİN SESİ OLACAĞIZ”

İngiltere’deki Kıbrıslı Türk gençleri, "Kıbrıs Türk Gençlik Birliği - İngiltere" (KTGBİ) adı altında yeni bir örgütlenmeye gitti.

Londra’da doğup büyüyen ve Kıbrıs’tan okumak veya yaşamak için İngiltere’ye gelen gençler tarafından kurulan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği'nin, 21 Ekim’den itibaren faal olarak çalışmaya başladığı duyuruldu.

Birliğin yönetim kurulunda görev alanlar şöyle açıklandı:

"Başkan: Nafiya Horozoğlu, As Başkan ve Temsilcilikler Sorumlusu: Mustafa Aşık, Başkan Yardımcısı ve Sosyal Aktiviteler Sorumlusu: Bayram Çubuk, Genel Sekreter ve Dış İlişkiler Sorumlusu: Tolga Özkum, Eğitim ve Mali İşler Sorumlusu: Yaren Kuruovalı, Medya Sorumlusu: Bertunç Bayramoğlu."

"GÜÇLÜ SES OLACAĞIZ"

KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu yaptığı açıklamada örgütün, İngiltere’de doğup büyüyen ve yaşamakta olan, ya da Kıbrıs’tan İngiltere’ye okumaya veya yaşamaya giden Kıbrıslı Türk gençleri bir çatı altında birleştirip güçlü bir ses oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

Horozoğlu, bağımsız bir örgüt olan birliğin gençleri tek çatı altında toplayıp onların sesi olacağını kaydetti.

Gençlerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit edip çözümler üretmek için kurulan KTGBİ'nin, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanlarında çalışmalar gerçekleştirip, gençlik politikalarının geliştirilmesinde katkıda bulunmayı hedeflediğini anlatan Nafiya Horozoğlu, orada doğup büyüyenlerle Kuzey Kıbrıs'tan giden gençler arasında da köprü kurup yardımlaşma ve dayanışma sağlayacaklarını ifade etti.

"Temel hedeflerimizden biri, diasporada yaşayan toplumları kenetlemek amacıyla birlik ve beraberlik içerisinde gençleri buluşturmak. Dolayısıyla, Kıbrıslı Türk gençlerin asimilasyonunu önlemek için gerekeni yapacağız" diyen Horozoğlu, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklere kendilerine ulaşmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan turizm fuarı için Londra'da bulunduğu sırada Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'yla görüşerek önerilerini sunduklarını ifade eden Horozoğlu, yakında Londra'yı ziyaret edecek Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit'le de görüşerek İngiltere'deki Kıbrıslı Türk gençlerin eğitimde yaşadığı sorunları aktararak çözüm önerileri sunacaklarını bildirdi.

Son Güncelleme: 12.11.2018 11:48
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