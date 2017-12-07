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07 Aralık 2017 Perşembe 12:47

İngilizlerin Kıbrıs vatandaşlığına ilgisi arttı

İngilizlerin Kıbrıs vatandaşlığına ilgisi arttı
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İngilizlerin Kıbrıs vatandaşlığına ilgisi arttı

Eskiden Kıbrıslılar, güvenli bir ülke olarak gördükleri İngiltere’den vatandaşlık almayı arzularken, şimdilerde İngilizlerin “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı almayı istedikleri kaydediliyor
Bazı İngiliz vatandaşlarının, ülkelerinin AB’den çıkacak olması nedeniyle “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı almaya ilgi gösterdiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi eskiden Kıbrıslılar, güvenli bir ülke olarak gördükleri İngiltere’den vatandaşlık almayı arzularken, şimdilerde İngilizlerin “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı almayı istediğini yazdı.
Güney Kıbrıs’ta yaşayan birçok İngiliz’in “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığını nasıl alabileceklerine dair süreç hakkında bilgi istemeye başladığını kaydeden gazete, İngilizlerin, ülkelerinin AB’den çıkmasının ardından hâlâ AB vatandaşı olarak kalmaya devam etmeyi istediğini aktardı.
Güney Kıbrıs’ta daimi olarak kalan İngilizlerin çoğunun Peyia ve Tala’da kaldığını kaydeden gazete, kış aylarında Peyia’da kalan 7 bin kişiden 4 bininin İngiliz vatandaşı olduğunu, yaz aylarında ise bölgede kalanların sayısının çoğu İngilizler olmak üzere 15-20 bine çıktığını belirtti.
200 BİNDEN FAZLA YABANCI
Gazete haberinde Nüfus Dairesi’nin verilerine göre Güney Kıbrıs’ta 208 binden fazla yabancı uyruklu vatandaşın bulunduğunu yazdı.
Bu 208 bin kişiden 61 bininin üçüncü ülke vatandaşı, 147 bininin de AB vatandaşı olduğunu aktaran gazete, yabancıların Güney Kıbrıs’a toplu olarak gidişinin, AB üyeliğinden önce 1990 yılında başladığını belirtti.
Güney Kıbrıs’a gidişlerin ekonomik krizle azaldığını kaydeden gazete, ülkeye yasadışı yollardan giriş yapan yabancı uyrukluların da olduğunu belirtti.
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