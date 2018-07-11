İlkay, Bakü’de resital verecek

Kıbrıslı Türk Piyanist Gözdem İlkay, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de resital verecek.

15- 20 Temmuz tarihleri arasında Bakü’de yapılacak “International Society for Music Education” 33’üncü Dünya Konferansı kapsamında piyano resitali vermek üzere başvurusu değerlendirilip davet alan Gözdem İlkay, 17 Temmuz’da saat 18.30’da Bakü Müzik Akademisi Uzeyir Hacıbeyli Konser Salonu’nda çalacak.

İlkay, resitalde J S. Bach, F.F. Chopin ve KKTC’li besteci A. Hoca’nın eserlerini icra edecek.



GÖZDEM İLKAY KİMDİR?

1987’de Yeşilyurt’ta doğan Gözdem İlkay, 7 yaşında Yılmaz Taner’le başladığı müzik eğitimine Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda devam etti.

Çeşitli ödülleri bulunan, DAÜ ve YDÜ’de piyano dersleri veren Gözdem İlkay, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserlerinde misafir sanatçı olarak yer aldı. İlkay, Aralık 2016’dan bu yana “Cyprus Chamber Orchestra”’da aktif olarak piyano çalıyor.