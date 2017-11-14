İKİ TOPLUMLU BARIŞ İNİSİYATİFİ’NDEN FEDERAL ÇÖZÜM İÇİN MÜZAKERE ÇAĞRISI

“İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs”, federal bir Kıbrıs için çözüm müzakerelerinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.Her iki toplumdan 70 civarında sivil toplum örgütü, sendika ve iki toplumlu grubun destek verdiği çağrıda, federal bir Kıbrıs’a yönelik çözüm istencini aktarmak için hem Güney Kıbrıs, hem de Kuzey Kıbrıs’ta temaslar yapılacağı belirtildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti öncesinde Yunanistan’da da görüşmeler planlanıyor.“İki Toplumlu İnisiyatif-Birleşik Kıbrıs” temsilcileri bugün Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, ortak açıklama Türkçe ve Rumca olarak okundu.Türkçesini Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem’in okuduğu açıklamada, liderlerle BM Genel Sekreteri’ne, “Kıbrıs’ın her iki tarafındaki insanların ortak seslerine kulak verme ve sorunun çözümüne yönelik hızlı sonuçlar doğuracak bir süreç başlatma” çağrısı yapıldı.“SUÇLAMALAR VE PROPAGANDA, UMUTLARIN ZAYIFLATILMASI İÇİN ZEMİN OLUŞTURUYOR”Açıklamada, müzakerelerin çökmesini müteakip tarafların birbirlerini suçlaması ve seçim propagandalarının, “adayı yeniden birleştirme” umutlarının zayıflatılması için zemin oluşturduğu belirtildi.Çözüm arayışlarının BM önerileri ve iki liderin anlaşmalarında da tanımlandığı gibi, "iki toplumun siyasal eşitliğine dayanan, tek bir uluslararası kimliğe, tek vatandaşlığa ve tek egemenliğe sahip, iki bölgeli, iki toplumlu Birleşik Federal Kıbrıs" temelinde olması gerektiği kaydedildi.İsviçre’de müzakerelerin çökmesinin nedenleri olarak gösterilen unsurların “kabul edilemez” olduğu da ifade edildi.“AŞIRI SAĞ ÇEVRELER SAF DIŞI BIRAKILMALI”Toplum liderlerine, Crans Montana'da masada cevapsız kalan kilit sorularla ilgili görüşlerini açıkça söyleme çağrısı da yapıldı ve siyasi irade olduğu sürece farklılıkların üstesinden gelinebileceği kaydedildi.Aşırı sağ çevrelerinin saf dışı bırakılması için adım atılması gerektiği, Birleşik Kıbrıs vizyonunun seçim öncesi popülizminin kurbanı olmasına izin verilmemesi gerektiği ifade edildi.Açıklamada, ”Yukarıda bahsi geçen temeller üzerine kurulacak görüşmeler dışında izlenecek herhangi bir yol, ülkemizi daha fazla çatışmaya ve çatışmayı besleyecek bir geleceğe götürecektir. İki toplumlu hareket, bu süreci korumaya ve birleşmiş bir ülke ve barışçıl bir gelecek için ortaya konacak uğraşlarını yoğunlaştırmaya kararlıdır” denildi.YOL HARİTASIİnisiyatif, her iki liderle, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Temsilcisi ve AB Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi, BM’nin beş daimi temsilci ülkenin temsilcileri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti öncesi Atina’da yetkilileri ve Güney Kıbrıs Başkanlık adayları ile görüşme planlıyor.KKTC’de de federal bir çözüm konusunda partilerin net tutumunu öğrenmek için siyasi parti yetkilileriyle temaslar, “Güvenlik ve Garantiler” konusunda oluşturulan komitenin çalışmalarını uluslararası bir çalıştaya taşıma da öngörülüyor.