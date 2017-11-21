 İki öğrenciye çarptı!

Taksi aracın çarpması sonucu hafif şekilde yaralanan Fatma Dumrul ile Selin Yıldız olay yerine gelen ambulansla Mağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dumrul ile Yıldız’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mağusa’da dün Namık Kemal Lisesi önünde meydana gelen trafik kazasında 2 öğrenci yaralandı. Elde edilen bilgilere göre dün saat 11:30 raddelerinde Namık Kemal Lisesi önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fatma Dumrul ile Selin Yıldız isimli öğrencilere taksi araç çarptı.