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21 Kasım 2017 Salı 07:53

İki öğrenciye çarptı!

İki öğrenciye çarptı!
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 İki öğrenciye çarptı!

Mağusa’da Namık Kemal Lisesi önünde meydana gelen trafik kazasında 2 öğrenci yaralandı...


Mağusa’da dün Namık Kemal Lisesi önünde meydana gelen trafik kazasında 2 öğrenci yaralandı. Elde edilen bilgilere göre dün saat 11:30 raddelerinde Namık Kemal Lisesi önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fatma Dumrul ile Selin Yıldız isimli öğrencilere taksi araç çarptı.

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Taksi aracın çarpması sonucu hafif şekilde yaralanan Fatma Dumrul ile Selin Yıldız olay yerine gelen ambulansla Mağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dumrul ile Yıldız’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler
Namık Kemal LisesiKaza
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