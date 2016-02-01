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Hoşkara: “Türkiye’den Gelen Suyun Tonu 4 Tl, Denizden Arıtma 2.6 Tl...”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ercan Hoşkara, Türkiye’den su getirme seçeneğini makul bulmadıklarını belirterek, “Türkiye’den gelen suyun ton başına fiyatı 4 TL, denizden arıtılan suyun ise 2.6 TL” dedi.

Hoşkara: “Türkiye’den Gelen Suyun Tonu 4 Tl, Denizden Arıtma 2.6 Tl...”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ercan Hoşkara, Türkiye’den su getirme seçeneğini makul bulmadıklarını belirterek, “Türkiye’den gelen suyun ton başına fiyatı 4 TL, denizden arıtılan suyun ise 2.6 TL” dedi.

01 Şubat 2016 Pazartesi 15:15
Hoşkara: “Türkiye’den Gelen Suyun Tonu 4 Tl, Denizden Arıtma 2.6 Tl...”
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HOŞKARA: “TÜRKİYE’DEN GELEN SUYUN TONU 4 TL, DENİZDEN ARITMA 2.6 TL...”


Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ercan Hoşkara, Türkiye’den su getirme seçeneğini makul bulmadıklarını belirterek, “Türkiye’den gelen suyun ton başına fiyatı 4 TL, denizden arıtılan suyun ise 2.6 TL” dedi.

Türkiye’den temin edilen su ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Hoşkara, ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarıyla toplumun çıkarını koruyacak bir formüle destek vermeye hazır olduklarını ancak, “koltukta oturma motivasyonu toplumsal çıkarların önüne çıkarsa” ciddi muhalefet yapacakları uyarısında bulundu.

Bugün su konusunda yaşanan sıkıntıların nedeninin hükümetlerin yıllardır ev ödevlerini yapmaması olduğunu savunan Hoşkara, ülkede yıllık toplam su ihtiyacının 110 milyon metreküp olduğunu, yerel kaynaklarla bunun 80 milyona yakınının karşılandığını, ortalama 30 milyon metreküp de açık bulunduğunu; açığın kapatılması için Türkiye’den su getirme, tasarruf, geri dönüşüm, denizden arıtım gibi alternatiflerin bulunduğunu, ancak bunların arasından Türkiye’den su getirmenin fizıbl(makul) olmadığını kaydetti.

Hoşkara, “Türkiye’den gelen su, Mağusa’ya en az (tonu) 4 TL’ye gidecekken, denizden artırma 2.6 TL’ye mal olmaktadır” dedi.

Belediyelerde su dağıtımı için toplam 365 personel bulunduğuna da işaret eden Hoşkara, “Su özelleşirse bu kişiler ne olacak. 365 kişi üretimden koparılırsa bu sosyal ve ekonomik maliyet olarak karışımıza çıkacaktır. Ekonomik boyutunda ise; su tek fiyat olacak ve vatandaşlarımız suya daha fazla para ödeyecek” dedi.

Hoşkara, TDP olarak su konusundaki görüşlerini hükümet ortağı Cumhuriyetçi Türk Partisine ilettiklerini kaydetti.


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Hoşkara: “türkiye’den Gelen SuMağusa’ya En Az (tonu) 4 Tl’ye GidecekkenDenizden Arıtma 2.6 Tl’ye Mal Olmaktadır”
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okur 2016-02-02 09:49:39

madem öyleydi aklın nerdeydi be adam. elinizimi tutan vardı arıtsaydınız denizden. türkiyeden altın aksa bir karalama kampanyanız olacak mutlaka. aslında içiniz kara sizin gibilerin.bu su şimdiki meselemiydi neden tartışmadınız.amacınız başka tabi

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hakan arı 2016-02-03 22:57:31

kuyu açın,denizi arıtın.ama bilsek kıbrıs hep sizden dolu.dönüp bakan namerttir ama nevarki orda gerçek türklerin sayısı sizden daha fazla.

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UĞUR 2016-02-20 11:16:22

ulan varya bunlara agzinla kus tutsan yaranamasssin..denizden aritilan tuzlu suyu agzina alabiliyor musunz...illa bi karalama olacak

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