HOLLANDA'DA SEÇİMİN GALİBİ YEREL PARTİLER OLDU

Hollanda genelinde yapılan yerel seçimlerde ilk sonuçlara göre, parlamentoda milletvekilleri bulunan iktidar ortaklarından Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) en çok oyu aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimin galibi CDA ve yerel partiler oldu.

Göçmen kökenlilerin yoğun yaşadığı başkent Amsterdam'da seçimden Yeşil Sol (GL) galip ayrıldı. Rotterdam ve Lahey'de ise aşırı sağcı yerel partiler Leefbaar Rotterdam ve Mos Grubu birinci sırada yer aldı.

Sandıkların yüzde 94'ünün açıldığı seçimde, ülke genelinde oylarının yüzde 32,5'ini yerel partilerin, yüzde 13,5'ini koalisyon ortakları CDA'nın, yüzde 13,2'sini ise VVD'nin aldığı belirtildi. Koalisyonun diğer ortağı D66'nın oyları yüzde 11,9'dan yüzde 9'a, PvdA'nın oyları ise yüzde 10,3'den yüzde 7,3'e geriledi.

DENK PARTİSİ 13 BELEDİYEDE 24 MECLİS ÜYELİĞİ KAZANDI

Önemli kentlerden Rotterdam ve başkent Amsterdam'da üçer meclis üyesi çıkaran Denk Partisi, ilk kez katıldığı seçimde 14 belediyenin 13'ünde toplam 24 meclis üyeliği elde etti.

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi ayrıca Rotterdam ve Amsterdam gibi büyük kentlerde PVV partisinden daha fazla meclis üyesi çıkarmayı başardı.

NIDA Partisi Rotterdam'da iki, ilk kez katıldığı Lahey'de bir sandalye kazandı. Lahey'de İslam Demokratlar bir, aşırı sağcı Özgürlük Partisinden ayrılarak Müslüman olan Arnoud Van Doorn'un liderliğindeki Birlik Partisi de bir üye gönderme başarısı gösterdi.

Seçimde yarışan yüzlerce Türk kökenli adayın durumu ise büyük ölçüde tercihli oyların sonucunun açıklanmasıyla belli olacak.

Sandık başına giden yaklaşık 12,5 milyon seçmenin, belediye meclislerinde yer alacak isimleri belirlemek için oy kullandığı seçimin resmi sonuçları 23 Mart'ta açıklanacak.