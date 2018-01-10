“HER ŞEY VATAN İÇİN”

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili adayı Türel Özer Öksüzoğlu mesaj yayınlayarak, seçim süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tamamlanan 7 Ocak Erken Genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden aday olan Türel Özer Öksüzoğlu Ajans392 aracılığı ile mesaj yayınlayarak, duygularını ifade etti. Dostluk biriktirdim diyen Öksüzoğlu, UBP zaferi ile seçimlerin tamamlandığına dikkat çekti. Öksüzoğlu Vatan için çalışmaya devam dedi ve ekledi: “Her şey Vatan İçin”

Öksüzoğlu'nun açıklaması şöyle;

7 Ocak Erken Seçimleri tamamlandı ve UBP'sinin zaferi ile bitti....Bu zafer hem 50 vekil adayının çalışmaları hemde tüm partililerin başarısı oldu...Tebrik eder başarıların devamını dilerim...Ben Türel Özer Öksüzoğlu olarak bu seçimi Başaramadık gibi görünse de aslında cok şey BAŞARDIK..,çünkü bu süreçte o kadar güzel insanlar ile tanıştım ki ..kucakladım/kucaklandım... dostluklar kurdum/ dost edindim ...İnandım/inanıldım...güven verdim/güvenildim ...samimi oldum/ kabul edildim ..ve Gönüller'e TAHT kurdum ..HERKESİ Sevdim ve Sevildimmm..Bu büyük bir ZENGİNLİKTİR!!!...Beni ben yapan... destekleyen/desteklemeyen tüm KKTC halkına çok teşekkürlerimi sunuyorum.... Şu bilinmelidir ki İcimiz rahat , başımız dik ..Onur ve gururumuzla bu yolu yürümeye devam edeceyiz .. iyiki varsınız ...Herşey Vatan için .., . Türel Özer Öksüzoğlu