Helikopterle Kurtarıldılar

Yardım talebi üzerine bölgeye hareket eden sahil güvenlik ekiplerinin, söz konusu mevkiye yanaşamaması nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Havacılık birliğinden yardım istdi..Şahıslar daha sonra Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri helikopter ile saat 15:00 sıralarında bulundukları yerden kurtarılarak, Pınarbaşı Havacılık Birliğine getirildiler.BRT

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