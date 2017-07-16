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16 Temmuz 2017 Pazar 14:50

Helikopterle Kurtarıldılar

Helikopterle Kurtarıldılar
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Helikopterle Kurtarıldılar
Bademliköy bölgesi Vuni Sarayı civarında, yürüyüşe çıkan Melike Aşan, Batuhan Oskay ve Citadel Gürün sarp tepelik yerden aşağıya doğru iniş yapıp, toprak kaydığı ve geri yukarı çıkamadıkları için paniğe kapılıp sahil güvenlik komutanlığından yardım talebinde bulundular.

Yardım talebi üzerine bölgeye hareket eden sahil güvenlik ekiplerinin, söz konusu mevkiye yanaşamaması nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Havacılık birliğinden yardım istdi..

Şahıslar daha sonra Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri helikopter ile saat 15:00 sıralarında bulundukları yerden kurtarılarak, Pınarbaşı Havacılık Birliğine getirildiler.


BRT
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