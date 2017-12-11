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HAVA SICAKLIĞI 23 DERECEYE KADAR ÇIKACAK...

YARIN VE ÇARŞAMBA SABAH SAATLERİ YER YER SİSLİ OLACAK

HAVA SICAKLIĞI 23 DERECEYE KADAR ÇIKACAK...

YARIN VE ÇARŞAMBA SABAH SAATLERİ YER YER SİSLİ OLACAK

11 Aralık 2017 Pazartesi 15:38
HAVA SICAKLIĞI 23 DERECEYE KADAR ÇIKACAK...
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Hava sıcaklığının hafta boyunca 20-23 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji raporuna göre, hava, yarın ve çarşamba günü sabah saatlerinde yer yer sisli olacak.

KKTC’nin 12-18 Aralık tarihleri arasında genellikle yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Rapora göre, hava yarın parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; çarşamba gün açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; perşembe günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri ise parçalı bulutlu geçecek.

Rüzgar ise periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden   
orta kuvvette esecek.

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