Hava Durumu.. Hava Sıcaklığı..

Yarın ve Cuma günü açık, Cumartesi günü açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu, Pazar gününden Çarşambaya kadar ise parçalı az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin yarından başlayıp 3 Mayıs tarihine kadarki dönemi kapsayan raporuna göre, KKTC genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak, periyodun ikinci yarısında nisbeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.