“HATALI OLAN KARŞI TARAF”

Girne yolundaki kazadaki yanlış bilgi aktarımı olayda hafif yaralanan Melek Karataş’ı üzdü.

Melin DOBRAN

Girne-Lefkoşa anayolunda dün iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında büyük bir şans eseri hafif yaralı olarak kurtulan Melek Karataş, olayın bazı gazetelerde yanlış aktarıldığını savundu.

Karataş, kazada kendisinin suçlu olmadığını söyledi. Kazada kendisinin değil diğer araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyleyen Karataş, “Ben o araca değil o araç benim arabama çarptı. Bugün gazetelerde haberi okuyunca sanki suçlu benmişim gibi yazıldı. Bu durumun düzeltilmesini istiyorum” dedi.

Elde edilen bilgilere göre, Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyreden Özkan Büyükbaş, yönetimindeki HU 017 plakalı aracın direksiyon hâkimiyetini kaybederek, orta refüje çarptı. Refüje çarpan araç yolun solundan çıkarak yan kısmı üzerine devrilerek sürüklendi. O esnada ayni yöne doğru seyreden Melek Karataş yönetimindeki LD 693 plakalı araç ile çarpıştı.

Diyalog