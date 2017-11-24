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24 Kasım 2017 Cuma 12:02

HASPOLAT’TA VE GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU… 5 TUTUKLU

Haspolat ve Gazimağusa’da uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.

HASPOLAT'TA VE GAZİMAĞUSA'DA UYUŞTURUCU… 5 TUTUKLU
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Haspolat ve Gazimağusa’da uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.

Haspolat’ta dün akşam 20.30 sıralarında polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, A.O.A.A. (E-25) ve A.A.’nın (E-35) tasarruflarında yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Polis, bahse konu şahısların tutuklandığını açıkladı.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU… 3 TUTUKLU

Gazimağusa'da da dün 17.30 sıralarında, polisin M.S.Ö’nün (E-23) üzerinde yaptığı aramada, içinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir sigara ile yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.K’nin (E-26) evinde yapılan aramada, içinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 sigara izmariti bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan B.B (E-20) tutuklandı. 
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