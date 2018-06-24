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Harmancı: “Lefkoşa'nın Kazanacağına İnanıyorum“

HARMANCI OYUNU KULLANDI… “SEÇİM TÜM ÜLKE, LEFKOŞA VE LEFKOŞALILAR İÇİN HAYIRLI OLSUN”

Harmancı: “Lefkoşa'nın Kazanacağına İnanıyorum“

HARMANCI OYUNU KULLANDI… “SEÇİM TÜM ÜLKE, LEFKOŞA VE LEFKOŞALILAR İÇİN HAYIRLI OLSUN”

24 Haziran 2018 Pazar 12:12
Harmancı: “Lefkoşa'nın Kazanacağına İnanıyorum“

HARMANCI OYUNU KULLANDI… “SEÇİM TÜM ÜLKE, LEFKOŞA VE LEFKOŞALILAR İÇİN HAYIRLI OLSUN”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı seçim sonuçlarının tüm ülke, Lefkoşa ve Lefkoşalılar için hayırlı olmasını ve daha iyi bir gelecek için yol açmasını diledi.

Mehmet Harmancı’nın seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Harmancı oyunu bu sabah saat 10.30’da eşi ve oğlu ile birlikte Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu’ndaki 96 numaralı sandıkta kullandı.

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Harmancı, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, bu gün ve bu akşam sandık başında görev yapacak, özveriyle çalışacak herkese ve Yüksek Seçim Kurulu’na kolaylıklar dileyerek, seçimlerin demokratik bir şekilde tamamlanmasını temenni etti.

“Önemli olanın demokratik zenginlik olması gerektiğini idrak etmeliyiz. Ben, Lefkoşa’nın kazanacağına inanıyorum” diyen Harmancı, seçimin sükûnet ve güvenlik içerisinde tamamlaması temennisinde bulundu.
 

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Son Güncelleme: 24.06.2018 16:01
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