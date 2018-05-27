Harmancı, Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü ve Haspolat’ı ziyaret etti

TDP LTB BAŞKAN ADAYI HARMANCI VE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI YARIN SAAT 10.00'DA YÜKSEK SEÇİM KURULU'NA RESMİ BAŞVURUDA BULUNACAK



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı bu sabah önce Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nü (KKTSK) ziyaret etti, ardından da Haspolat’a giderek köy kahvesinde yurttaşlarla bir araya geldi.



Bu arada LTB Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Harmancı ve LTB Meclis üyesi adaylarının yarın saat 10.00'da Yüksek Seçim Kurulu'na resmi başvuruda bulunacağı belirtildi.



“FİNANSAL İSTİKRARI SAĞLADIK”



Mehmet Harmancı, seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre Haspolat’ta yaptığı konuşmada, “Haspolat, 2008 yılından beri şehirle buluşamadı, geçmiş dönemin faturasını hep birlikte ödedik, şimdi daha farklı yatırımı gerçekleştirme zamanıdır ve bu yatırımları yapabilecek noktaya geldik” dedi.



Harmancı, bugünkü ziyaretlerinde 4 yıllık görev süresi içerisinde yaptıklarıyla 2018-2022 dönemi ile ilgili projelerini yurttaşlara aktardı.





“Göreve geldiğimizde finansal istikrarın en önemli ihtiyaç olduğunun bilincindeydik ve bunu sağladık” diyen Harmancı, LTB’nin bugün bankalar ve piyasaya olan borçlarını temizlemiş, güven ortamı yaratmış olarak her ay 1 milyon TL’yi yatırıma yönlendirme şansını yakaladıklarını vurguladı.Bazı çevrelerin ortaya, “borç arttı” yönünde iddialar attıklarına işaret eden Harmancı, söz konusu borcun, geçmiş iki dönemden gelen çalışanların Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları olduğunu kaydederek, “2016’ya kadar biz de yatıramadık, faizleriyle birlikte yükseldi. Ocak 2016’dan beridir tüm bu yatırımları yapmaktayız. Böylece yıllardan beridir yükselen borcun artışını Ocak 2016 itibari ile durdurduk. Bahsedilen borç belediyelerin ödeme gücüne göre yapılandıracak ve ödeyeceğiz. Bu nedenle belediye bu konu yüzünden kilitlenmez” dedi.LTB Başkanı Harmancı, sosyal hizmetler adına Haspolat’ta futbol okulu, modern dans ve folklor kursları ile hem çocuklar hem de yetişkinlere yönelik İngilizce kursları verildiğini ve bu kurslara gösterilen ilgilinin de bu hizmetin başarılı olduğunun göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Harmancı, LTB öz kaynaklarıyla 1.5 kilometrelik içme suyu şebekesinin yenilendiğini ve Haspolat kırsal kesim arsalarında eksik olan su altyapısı yine LTB özkaynakları ile 500 metre düzenlenip, ev bağlantıları yapıldığını hatırlattı.



Tüm bunlarla birlikte esas olarak “Haspolat’a 4 yıldır temel belediyecilik hizmetlerini vermekteyiz” diyen LTB Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, “Bundan sonrası çok daha kolay olacak, Haspolat’ı çok daha iyi bir noktaya getireceğiz” şeklinde konuştu. Artık Haspolat için farklı yatırımlar yapabilecek mali yapıya sahip olduklarının altını çizen Harmancı, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Sizlerin desteği, sabrı olmasa, belediye bu günlere gelemezdi. Geçmiş dönemin faturasını hep birlikte ödedik, bugünü kurtardık, artık geleceğe bakıyoruz. Haspolat şehirle daha çok buluşacak.”



HASPOLAT İÇİN KALDIRIM, SOSYAL TESİS VE DÜĞÜN SALONU, DAHA ETKİN HİZMET



Mehmet Harmancı, 2018-2022 dönemine ilişkin Haspolat’ta yapacakları icraatları şöyle sıraladı:

“Haspolat için önümüzdeki dönemde, düğün salonu ve sosyal tesisi kazandıracağız ve böylece Haspolatlılar boş vakitlerini değerlendirecekleri bir alana kavuşacak. Her yaştan kesime hitap edecek, içerisinde spor aktiviteleri, düğün, köy panayırı yapılabilecek, çocuk oyun parkı olacağı tesisin sözünü veriyorum. Köy kahvesinden köy meydanına kadar olan güzergâhta çift taraflı, üniversiteden kahvelere kadar olan yolda ise tek taraflı kaldırım yapılacak. Spor Dairesi’nin destek çıkarak eski spor salonunun yerine daha çağdaş bir salon haline getirmesi halinde, meydanı, hem orada yer alan Atatürk heykeline hem de köye yakışır bir şekilde düzenleyeceğiz. Alacağımız dört yol süpürme aracı haftada iki gün köye hizmet verecek ve yine haftada bir ya da iki kez eleman göndereceğiz.”

Harmancı, Haspolat artıma tesisi havuzunun artık kuş toplamaya başladığına da işaret ederek, burada iyi bir yatırımla sosyal tesis ve yürüyüş alanları oluşturulabileceğini ifade etti ve bu konuda çalışacağını sözlerine ekledi.

Mehmet Harmancı, “Göreve geldiğimiz günkü inanç ve azimle, alnımız açık bir şekilde 2018-2022 döneminde de Lefkoşalılar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.