HARMANCI: “KÜÇÜK KAYMAKLI MEZARLIĞI’NDAKİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Küçük Kaymaklı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Caner Denner ile Dernek As Başkanı Ali Zeybekoğlu ve dernek üyelerini kabul etti.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Küçük Kaymaklı Mezarlığı’nın iyileştirme çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Harmancı, Küçük Kaymaklı Mezarlığı’ndaki iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Harmancı, mezar taşları kırılan ve duvarları yıkılan mezarlığın Lefkoşa Belediyesi ve Bozalp İnşaat işbirliği ile yenilendiğini belirterek, mezarlıkla ilgili iyileştirme çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Harmancı, Küçük Kaymaklı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ile işbirliği içinde mezarlığın daha iyi duruma gelip, sahipsiz mezarların kimlere ait olduğunun tespiti adına girişimlerde bulunulacağını da kaydetti.