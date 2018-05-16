Harmancı isyan etti

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medyadan isyan etti. Başkan Harmancı defalarca açıklama yapmasına ve her sorulduğunda söylemesine rağmen halen daha belediyenin borcu olduğunu iddia edenlere adeta isyan etti ve sosyal medyadan açıklama yaparak belediyenin borç yapısını kalem kalem belirtti.

İşte LTB Başkanı Harmancı'nın açıklamasına göre belediyenin borçlu olduğu kurum ve kuruluşlar ve açıklamanın tamamı : Sürekli aralıklarla Lefkoşa Türk Belediyesinin borcunu açıklamamıza rağmen yine sanki borcu saklıyormuşum gibi açıklamalar var, bir kez daha tane tane anlatayım.

BANKA BORCU: BİTTİ

Müteahit Borcu: eskisi BİTTİ, vadesi içinde olanlar var

Kıdem Tazminati Borcu: YOK

Esnaf Borcu: YOK

Çalışana maaş borcu: YOK

Olan Borçlar:

Vergi Dairesine olan Borçlar 2007'den 2015 yılına kadar, Sigortalara ve ihtiyat sandığına olan borçlar 2011'den 2015 sonuna kadar yatırılmayan primlerdir. Göreve 2014 yılında geldiğimi hatırlatırım.

S.Sigortalar Dairesi :

56.683.335,00 (gecikme faizli) (Temmuz 2011 - Aralık 2015 Dönemi )

İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ 68.440.414,00 (gecikme faizli) ( Haziran 2007 - Aralık 2015 Dönemi )

VERGİ DAİRESİ BORÇ

(01/01/2007-31/12/2015) 51.584.316,00 (gecikme faizli) Toplam: 176.707.000 Devlet kurumlarına olan borç miktarıdır. Yasaya göre 2020 yılından itibaren belediyenin ödeme gücü dikkate alınarak yapılandırıacaktır.