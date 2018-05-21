Harmancı: “Geçmişin kötü izlerinden kurtulduk, bugününü kurtardık, geleceği planlıyoruz”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Mehmet Harmancı, LTB’nin 4 yılık başarı öyküsünün, doğru finansman ve ekonomik model oluşturup, bunları toplumla paylaşmak olduğunu, bunu Lefkoşalılarla birlikte başardıklarını vurguladı.

Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin önümüzdeki döneme ilişkin yatırım yapma fırsatını Lefkoşa’ya kazandırdığını, “özlenen büyük hamlelerin” yapılabileceği bir noktaya gelindiğini söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi (TDP) LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, doğru finansman ve doğru ekonomik model oluşturup bunu toplumla paylaşan LTB’nin artık önümüzdeki döneme ilişkin yatırım yapma fırsatını Lefkoşa’ya kazandırdığını kaydederek, bu başarıya belediyesine sahip çıkan Lefkoşalılarla birlikte ulaşıldığını ifade etti.

Harmancı, bugün saat 11.10’de, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) Levent Kutay’ın sunduğu “Haber Toplantısı” programında, dört yıllık hizmet dönemindeki icraatları ve önümüzdeki dört yıl için vizyonunu paylaştı.

Mehmet Harmancı, 4 yıllık hizmet sürecinde Lefkoşa’nın başta en temel ekonomik sorunlarının çözülmesi ve düzlüğe çıkarılması için yoğun çaba sarf ettiğini ve ekonomik tabloların bunda başarıya ulaşmış olduklarını gösterdiğini söyledi. Harmancı, bununla birlikte belediyenin öz kaynakları ile yatırım yapabilen noktaya geldiğini, sosyal belediyecilik kapsamında da öncü hizmetlerin şehre verilmeye başlandığını söyledi.

Yeniden aday olmasıyla ilgili tek bir şartı olduğuna işaret ederek, bunun önümüzdeki dönem için Lefkoşa’ya yatırım yapma fırsatını yaratmayı başarmak olduğunu ifade eden Harmancı, “O sözümün arkasında durdum, Lefkoşa, o fırsatı yakaladı. Banka borcunu bitiren Belediye, yeni finansman sağlayabileceği, yatırımların geri ödemesini kolaylaştırabileceği bir noktaya geldi. Başlarken, yerel gelir kaynaklarında istikrar, hesap verebilirlik ve denetim, verimlilik, sosyal mahrumiyetle mücadele, hizmet sunumunda ortaklık, yerinden yönetim, belediyenin varlığının hissedilmesi ve ekonomik istikrarı içeren bir vizyon ortaya koymuştuk. Bu konuda verdiğimiz sözleri yerine getirmeyi başardık. Özlediğimiz büyük hamlelerin yapılabileceği yatırım iklimi oluştu. Bu nedenle tekrar aday oldum” diye konuştu.

Geçmişten kalan bankalar, esnaf ve müteahhitlere olan borçların tamamı kapandı.

Bankalara, müteahhitlere ve esnafa olan borcunu ödeyen, yerel gelirlerini iki katına çıkaran belediyenin kredibilitesinin yükseldiğini aktaran Harmancı, 4 yılda hiç istihdam yapılmadığını, aksine personel sayısında 71 kişilik bir azaltmaya gidildiğini de söyledi ve mevcut personeli doğru ve verimli kullanarak, yaratılan yeni birimlerle personel fazlalığının şehre üretim olarak aktarıldığını ifade etti. Harmancı, bu çerçevede, kapasiteleri dışında çalışan ya da atıl durumdaki çalışanları buralara kanalize ettiklerini belirtti ve “Ne istihdamla burada kalmayı, ne de istihdamı bir yönetim modeli olarak düşündük. Bu, KKTC kamu tarihinde bir milattır” dedi.



Şehrin turizm ihtiyaçları paralelinde dönüşmesinin de öngörüleri arasında olduğuna değinen Harmancı, bu devinimin yaşanmakta olduğunu, bisiklet kiralama noktaları yapılarak, bisiklet yollarının da altyapılarının oluşturulduğunu, gezi treninin hizmete konduğunu sözlerine ekledi.LTB Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü:“Bizden önceki dönemde, LTB’den tek beklenti bir şekilde çöp toplaması idi. Şimdi ise bambaşka konular konuşuluyor. Gönlüm rahat çünkü 30 yıllık Şehit Ecvet Yusuf Caddesi sorununu sonlandırdık; Asmaaltı yayalaştırma projesini hayata geçirdik, Marmara Bölgesini yeni bir köprü ile farkı noktadan Lefkoşa’ya bağladık, Hamitköy için 5 milyon euroluk kaynak yarattık. Bunun uygulama projesi 2018-2019 yıllarında yapılıp, 2019’da ihalesi yapılacak. Şunu da belirteyim, görev süremizde Hamitköy’e 2 milyon TL üzerinde yatırım yaparak, 3.500 hanenin 500’ünü kanalizasyona bağladık. Yapılanları görüp de yapılmayanları eleştirmek, bizleri daha iyi noktaya götürür. Bununla birlikte, Haspolat da artık beklediği yatırımları alabilecek noktaya geldi.”Mehmet Harmancı, Kanlıdere’nin rehabilitasyonu ile bisiklet ve yürüyüş yolları için de yaklaşık 5 buçuk milyon euroluk bir finansman sağlandığını ve bunun iki lider altında oluşturulan Çevre ve Teknik İşler Komitesi tarafından onaylandığı belirtti.Harmancı, projeleri arasında eski Toptancılar Hali’nde gençlere yatırım iklimi yaratacak “yaratıcı girişimcilik merkezi” düzenlenerek gençlere hukuksal ve muhasebe desteği verilmesinin, burada gençlere geçici ofis kullandırılarak ilk dönem elektrik ve kira giderlerinden kurtarmak projeleri olduğunu da vurguladı. Harmancı, bu projeyle AB ile görüş birliği olduğunu ve 3 milyon euro finansman sağlandığını sözlerine ekledi.

“LEFKOŞA’YA ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE CİDDİ YATIRIM BÜTÇESİ İLE GELİYORUZ “

Harmancı, önümüzdeki dönemde 5 yeni çöp arabası, 3 sokak süpürme aracı, ekipman sayısının artırılması, 1 katı atık transfer konteyneri alımı ile katı atık transfer istasyonu kurulması, okul sonrası etüt merkezi, özel gereksinimli çocukları olan ailelerin sosyalleşmelerine olanak tanıyacak geçici engelsiz bakımevi, yaşlılar için sürekli takip sistemi, Mustafa Ruso Caddesi’nin batısına spor alanı, ekonomik, ekolojik ve estetik peyzaj düzenlemesinin de hedefleri arasında olduğunun altını çizdi.

Bu kapsamda 100 Milyon TL’si AB yatırımı ve kendi öz kaynaklarımızdan 55 Milyon TL’lik yatırımımız olacak. Yani toplamda 150 Milyon TL’nin üzerinde yatırımı 2018-2022 yılları arasında başkent Lefkoşa’ya yapacağız.

Harmancı, “Geçmişin kötü izlerinden kurtulduk, bugününü kurtardık, geleceği planlıyoruz. Etkin ve sıkı bütçe disiplini ile doğru ekonomik model oluşturur ve bunu toplumla paylaşırsanız toplum bunu başarır. Biz bu işi Lefkoşalıyla birlikte başardık. Lefkoşalı belediyesine sahip çıktı” dedi.