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20 Kasım 2017 Pazartesi 08:23

HAMİTKÖY’DE KORKUTAN KAZA

Hamitköy çemberi yakınlarında dün saat 19:50 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi.

HAMİTKÖY'DE KORKUTAN KAZA
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Hamitköy çemberi yakınlarında dün saat 19:50 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Kaza da bir araç anayolda ters döndü. Yüksel İbar’ın sürdüğü TKJ 158 plakalı araç ile Hamitköy ışıklarına doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada aynı yöne doğru seyreden, önündeki aracı geçmek için dikkatsizce şerit değiştirerek önüne geçen Ahmad Hamidan sürdüğü NT 928 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Çarpma sonrası bir başka aracında arka kısmına çarpmasından sonra anayolda ters döndü.
Kaza sonucunda hafif şekilde yaralanan sürücü Ahmad Hamidan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.
 
  
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HAMİTKÖY’DE KORKUTAN KAZA
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