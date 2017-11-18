Halk tarafından beklenen adayları gösteremediği ileri sürülen Halkın Partisinde yaprak dökümünün devam edeceği iddia ediliyor .

HALKIN PARTİSİNDE YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDİYOR



Halk tarafından beklenen adayları gösteremediği ileri sürülen Halkın Partisinde yaprak dökümünün devam edeceği iddia ediliyor.Geçtiğimiz gün tepkiler üzerine adaylıktan çekildiğini açıklayan Mustafa Yeşil'den sonra bugün öğleden sonra da Gazimağusa 2. Sıra milletvekili adayı Ramazan Gündoğdu'nun da adaylıktan çekildiği öne sürülüyor.İddialarla ilgili Halkın Partisi henüz bir açıklama yapmadı.