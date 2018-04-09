HALKIN PARTİSİ HEYETİ DİPKARPAZ BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Halkın Partisi (HP) heyeti, Dipkarpaz Belediyesi Başkanı Suphi Coşkun ile Dipkarpaz Belediyesi Yerel Yönetimler Çalışma Komitesi’nin ev sahipliğinde belediyeyi ziyaret etti.



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığında, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, İskele Milletvekili Mesut Genç, Girne Milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Erek Çağatay ile Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver’in bulunduğu heyet ziyarette bölge sorunlarını ele aldı.



HP’den verilen bilgiye göre, ziyarette, bölgedeki başı boş eşeklerin ülke turizmine nasıl adapte edileceği ve vatandaşın ekinine zarar verilmeden eşeklere nasıl bir çözüm bulunacağı konuşuldu, sit alanlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan yaptığı konuşmada, Zafer Burnu -Dipkarpaz yolu ve Kaleburnu -Sipahi yollarının bu yıl içerisinde ihaleye çıkacağını belirtti.



Bölgedeki tamire ihtiyacı olan yolları ekibiyle gün boyu işaretleyerek not ettiğini söyleyen Atakan, Dipkarpaz, Ayfilon-Efendirga Çiftliği arası, Ziyamet girişi, Boltaşlı, Gelincik yollarının da imkanlar dahilinde tamir edileceğini, bölgenin ihtiyaçları için ne yapılabilecekse istişare halinde yapmaya hazır olduklarını söyledi.



Açıklamaya göre, bölge halkının emirnamelerin değiştirilmesi konusunda taleplerde bulunduğunun belirtilmesi üzerine İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, Karpaz ve Erenköy emirnameleri ile ilgili bölgenin yapısı, çevre ve sit alanlar dikkate alınarak yapılabilecekler konusunda çalışıldığını belirtt