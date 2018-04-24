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Hakkı Atun’un ''Politika anıları” yayımlandı

Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Hakkı Atun, “Bir Öz Yaşam Öyküsü” başlığı ile yayımlamaya başladığı anılarının ikinci kitabı olan “Hakkı Atun’un Politika Anıları”nı okuyucuyla buluşturdu.

Hakkı Atun’un ''Politika anıları” yayımlandı

Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Hakkı Atun, “Bir Öz Yaşam Öyküsü” başlığı ile yayımlamaya başladığı anılarının ikinci kitabı olan “Hakkı Atun’un Politika Anıları”nı okuyucuyla buluşturdu.

24 Nisan 2018 Salı 07:16
Hakkı Atun’un ''Politika anıları” yayımlandı

Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Hakkı Atun, “Bir Öz Yaşam Öyküsü” başlığı ile yayımlamaya başladığı anılarının ikinci kitabı olan “Hakkı Atun’un Politika Anıları”nı okuyucuyla buluşturdu.
Hakkı Atun tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; çocukluğu, gençliği, öğrenim hayatı, meslek hayatı ve üst düzey bürokratlığı gibi konuları içeren ilk kitabından sonra yayımlanan bu ikinci kitap, 1976-1993 yıllarını kapsıyor ve Hakkı Atun’un UBP milletvekili olarak parlamentoda görev yaptığı dört dönem içindeki siyasal olayları detaylı biçimde ele alıyor. 377 sayfalık kitap; bilinmeyen birçok siyasal olaya ışık tutuyor. Atun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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“Anı nitelikli fotoğraflarla da desteklenen kitapta; Kıbrıs Türk Federe Devleti’ndeki ilk genel seçimler, ilk bakanlık deneyimi, İskan Yasası’nın uygulanmaya başlaması ve “ateşten gömlek” olarak nitelendirdiği İskan Bakanlığı dönemi, Nejat Konuk ve Osman Örek kabinelerinde yaşananlar, Mustafa Çağatay’ın başbakanlığı dönemi, UBP’deki ilk istifa olayları, askeri makamlarla ilişkiler ve sorunlar, yurt dışı temasları, rahmetli Rauf Denktaş’la ilişkiler, azınlık hükümetleri deneyimi, KKTC’nin kuruluşu, 1985 seçimleri, Derviş Eroğlu’nun Başbakanlığı ve aynı köylü iki politikacı arasındaki mücadele, AKPA toplantılarında yaşananlar, Ramis Manyera’nın Lefkoşa Belediye Başkanlığı’na adaylığı, Meclis Başkanlığı’ndan istifa etmesi gibi konular dikkat çekiyor.
1993 sonrasında yaşanan politik gelişmeler, Dokuzlar Hareketi, DP’nin kuruluşu gibi konular ise Hakkı Atun’un bundan sonraki kitabında yer alacak.”
 

Son Güncelleme: 24.04.2018 10:24
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