Hakkı Atun’un ''Politika anıları” yayımlandı

Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Hakkı Atun, “Bir Öz Yaşam Öyküsü” başlığı ile yayımlamaya başladığı anılarının ikinci kitabı olan “Hakkı Atun’un Politika Anıları”nı okuyucuyla buluşturdu.
Hakkı Atun tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; çocukluğu, gençliği, öğrenim hayatı, meslek hayatı ve üst düzey bürokratlığı gibi konuları içeren ilk kitabından sonra yayımlanan bu ikinci kitap, 1976-1993 yıllarını kapsıyor ve Hakkı Atun’un UBP milletvekili olarak parlamentoda görev yaptığı dört dönem içindeki siyasal olayları detaylı biçimde ele alıyor. 377 sayfalık kitap; bilinmeyen birçok siyasal olaya ışık tutuyor. Atun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
1993 sonrasında yaşanan politik gelişmeler, Dokuzlar Hareketi, DP’nin kuruluşu gibi konular ise Hakkı Atun’un bundan sonraki kitabında yer alacak.”