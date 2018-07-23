Haftalık Trafik Raporu... En Çok Kaza Süratli Araç Kullanmaktan Meydana Geldi

Ülke genelinde 16-22 Temmuz döneminde 71 trafik kazası meydana geldi. Sürat, kaza sebeplerinde ilk sırayı aldı.



Polisten verilen bilgiye göre, bir haftada meydana gelen 14 kazada 18 kişi yaralandı.



Kazaların 21’i süratli araç kullanmak, 16’sı kavşakta durmamak, 15’i yakın takip, 11’i dikkatsiz sürüş, 8’i de diğer etkenlerden kaynaklandı.



Kazalarda toplam 337 bin 650 TL hasar meydana geldi. Kazaların 21’i Lefkoşa, 23’ü Girne, 15’i Gazimağusa, 7’si İskele, 5’ide Güzelyurt’ta meydana geldi.



