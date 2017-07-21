HAFTA SONU YER YER SİS BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının hafta boyunca 37-40 derece dolaylarında seyredeceğini, yarın ve Pazar günü sabah saatlerinde yer yer sis beklendiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 22-28 Temmuz tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 – 40 derece, sahillerde ise 33- 36 derece dolaylarında olacak.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.