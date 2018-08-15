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Haberimiz üzerine Talat arabayı iade etti…!

Haberimiz üzerine Talat arabayı iade etti…!

15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:34
Haberimiz üzerine Talat arabayı iade etti…!

Haberimiz üzerine Talat arabayı iade etti…!

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kıbrıs Manşet’in bugün manşetten verdiği haber etkili oldu. Kıbrıs Manşet’in Manşetten verdiği “Talat’a Yakışmadı” haberi üzerine 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’a verilen 200 bin TL değerindeki Toyota marka araç Talat tarafından geri çevrildi. Aracın geri çevrilmesi ile ilgili açıklama yapan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın kendisine alınan yeni makam aracını istemediğini söyledi. İşte Serdar Denktaş’ın açıklaması;

“Sayın Cumhurbaşkanı kendi arabasıyla dolaşacaksa dolaşacak araç devlet envanterine geçmiş durumdadır”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş bugün bir kabulü sırasında yaptığı açıklamada, geçen kasım ayında 2, Cumhurbaşkanı Talat’a makam aracı için ihale açtıklarını belirtti. Süreç seçim yasaklarına girdiği için ertelendiğini, ardından bütçe geçince yeniden ihale açtıklarını ve yeniden seçim dönemine girdiklerini ve yine ertelemek zorunda kalındığını anlatarak, “En nihayet sonuçlandı ve aracın gelişi bu günlere rast geldi” dedi. Dün hem basında hem Meclis’te bu konunun eleştirilmesinin ardından 2. Cumhurbaşkanı Talat’ın ‘ben bu arabayı istemiyorum’ haberi gönderdiğini ifade eden Denktaş, arabanın ihale sonucu alındığını ve parasının ödenmiş olduğunu, bu nedenle de başka maksatlarla kullanılacağını söyledi. Denktaş ,“Sayın Cumhurbaşkanı kendi arabasıyla dolaşacaksa dolaşacak araç devlet envanterine geçmiş durumdadır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali TalatMaliye Bakanı Serdar DenktaşAraçARABA
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