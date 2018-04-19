Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111890
ALTIN
174.760
DOLAR
4.0310
STERLİN
5.7375
EURO
4.9888
Girne Limanı'nda tutuklandı
GİRNE LİMANI'NDA TUTUKLANDI
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
Ani Ölüm
ANİ ÖLÜM
Aslanova teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner256
Flaş Haber
Ani Ölüm
Kapat

GÜZELYURT’TA ANİ RAHATSIZLIK SONUCU SEVİLAY UGUN HAYATINI KAYBETTİ

Polisten verilen bilgiye göre, Ugun’ın kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde otopsi yapılarak kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek.

GÜZELYURT’TA ANİ RAHATSIZLIK SONUCU SEVİLAY UGUN HAYATINI KAYBETTİ

Polisten verilen bilgiye göre, Ugun’ın kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde otopsi yapılarak kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:47
GÜZELYURT’TA ANİ RAHATSIZLIK SONUCU SEVİLAY UGUN HAYATINI KAYBETTİ
banner238


GÜZELYURT’TA ANİ RAHATSIZLIK SONUCU SEVİLAY UGUN HAYATINI KAYBETTİ

Güzelyurt’taki ikametgâhında dün aniden rahatsızlık geçiren 43 yaşındaki Sevilay Ugun yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, Ugun’ın kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde otopsi yapılarak kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı üzerinde S.R.’nin (E-24) kullanımında bulunan araç ve şahıs üzerinde yapılan armada yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Adı edilen tutuklandı.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU, İLAÇ VE ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKET

Girne Turizm Liman’ından dün ülkeye giriş yapan M.F.S. (E-54), yetkili makamdan izin almadan, ülkeye muhtelif markalarda cinsel gücü artırıcı 60 adet jel, 358 adet hap, 10 adet sprey ve 10 adet krem sokmaktan dolayı tutuklandı.

HUZUR OPERASYONU 

Gazimağusa’da yapılan kumarhane denetimlerinde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 10 kişi tespit edilerek, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimlerinde ise 850 araç kontrol edildi, 189 araç sürücüsü hakkında trafik suçundan işlem yapıldı ve sigortası bulunmayan 2 araç trafikten men edildi.
 

Son Güncelleme: 19.04.2018 16:41
Anahtar Kelimeler:
PolisOlayları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OTİSTİKLERİ ASKER YAPMA PROJESİ”
OTİSTİKLERİ ASKER YAPMA PROJESİ”
6. Görneç El Makarnası Fetivali 6 Mayıs’ta Yapılıyor
6. Görneç El Makarnası Fetivali 6 Mayıs’ta Yapılıyor
Gaü’de Turizm Kariyer Fuarı Yapıldı
Gaü’de Turizm Kariyer Fuarı Yapıldı
Çocuklar, Hayalleri Ve Beklentileri İçin İcraat İstedi
Çocuklar, Hayalleri Ve Beklentileri İçin İcraat İstedi
Özyiğit, Ülke Genelindeki Okullardan Öğrencilerle Bir Araya Geldi
Özyiğit, Ülke Genelindeki Okullardan Öğrencilerle Bir Araya Geldi
Tkp Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı Arter’i Ziyaret Etti
Tkp Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı Arter’i Ziyaret Etti
Uluçay: “Sürekli Sorgulayın, Zorlayın”
Uluçay: “Sürekli Sorgulayın, Zorlayın”
Kemal Saraçoğlu Vakfı Yararına Piyano Dineltisi 21 Nisan’da Gaü’de
Kemal Saraçoğlu Vakfı Yararına Piyano Dineltisi 21 Nisan’da Gaü’de
Ani Ölüm
Ani Ölüm
Akıncı Uluçay ve yeni dönemde Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) ile Avrupa Parlamentosu toplantılarına katılacak!
Akıncı Uluçay ve yeni dönemde Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) ile Avrupa Parlamentosu toplantılarına katılacak!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim