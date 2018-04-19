GÜZELYURT’TA ANİ RAHATSIZLIK SONUCU SEVİLAY UGUN HAYATINI KAYBETTİ

Polisten verilen bilgiye göre, Ugun’ın kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde otopsi yapılarak kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek.