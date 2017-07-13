Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi 10 Ağustos’ta Tamam

TARIM BAKANI ÇAVUŞOĞLU, GÜZELYURT VE MESARYA OVALARINA SU SAĞLAMAK AMACIYLA ORTAK TESİS DURUMUNDAKİ TÜNEL İÇİN İHALE ÇAĞRISI YAPILDIĞINI AÇIKLADI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Güzelyurt ve Mesarya ovalarına su sağlamak amacıyla ortak tesis durumundaki tünel için ihale çağrısı yapıldığını açıkladı.

Çavuşoğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında ihalenin 10 Ağustos 2017’de tamamlanacağı bilgisini verdi.

Nazım Çavuşoğlu, KKTC ile Türkiye arasında 27 Temmuz 2010 yılında imzalanan “KKTC’nin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetler Arası Çerçeve Antlaşması”nda belirlenen yatırımların yapılmasına yönelik sürecin hızlanması ve Geçitköy Barajı’nda duran suyun halka ulaştırılması için yürütülen yoğun girişimler sonunda içme ve kullanım suyunun nüfusun yüzde 80’ine ulaştırıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Ancak değişen iklim koşullarının yarattığı su ihtiyacı ve ülke kaynaklarının kontrolsüz çekimi dolayısıyla gelinen aşamada hem içme kullanım suyu hem de tarım sulama suyu açısından bakanlığımızdan çok büyük beklentiler ve talepler vardır. Bu konudaki sorumluluğumuzun bilinciyle Su İşleri Dairesi Türkiye’den gelen suyun ülkenin her tarafına ulaşabilmesi için kendi mevcut kaynaklarıyla pratik çözümler üretilmesi noktasında çalışmalarını aralıksız ve özveri ile sürdürmektedir”

Nazım Çavuşoğlu, DSİ’nin ihaleye çıktığı 52 km’lik ilave isale hattı inşaatının yapılması noktasında sürekli takipte olduklarını ve projenin tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan 200 km’lik isale hattının ihalesiyle ilgili olarak DSİ’nin her kademesindeki görüşmelerin eksiksiz sürdürüldüğünü belirtti.

Çavuşoğlu, “Ülkemiz için tarım sulama suyu diye isimlendirilen 3 aşamalı projenin hayata geçmesi noktasında üreticilerimizin en büyük beklentisini karşılayabilmek ve gelecek nesilleri de dikkate alarak bazı çözümleri titizlikle uygulamaktayız. Herkesin bildiği gibi bu alandaki kalıcı çözüm ise Geçitköy barajındaki suyun tarım alanlarına ulaştırılması projesidir. Göreve geldiğimiz ilk günden süreci hızlandırabilme adına yıllar içerisinde yapılmış Güzelyurt ve Mesarya sulama projelerini onayladık” şeklinde devam etti.

İHALE ÇAĞRISI YAPILDI…

Girişimlerinin sonuç verdiğini ve Güzelyurt ve Mesarya ovalarına su sağlamak amacıyla ortak tesis durumundaki tünelin ihale çağrısının yapıldığını belirten Çavuşoğlu, ihalenin 10 Ağustos 2017’de tamamlanacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, “Bu yolda ortak hedefimize ulaşmak için başta Asrın Projesinin sahibi TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, TC Başbakanı Binali Yıldırım’a ve bu işin mimarı TC Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile emeği geçen herkese halkımız adına teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.