Güzelyurt Belediyesi’nden Emekli Öğretmenlere Kokteyl…

Güzelyurt Belediyesi Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği organizasyonlar çerçevesinde Güzelyurt’ta uzun yıllar görev yapıp emekli olan öğretmenlere kokteyl verdi.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Gençlik Merkezi’nde saat 14.00’da başlayan kokteylde, emekli öğretmenler meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Kokteyle Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Belediye Müdürü Süleyman Aldağ, meclis üyeleri ve emekli öğretmenler katıldı.

ÖZÇINAR

Özçınar yaptığı konuşmada, öğretmenlerin halka, gençliğe ve çocuklara yön veren değerli kişiler olduğunu vurguladı.

Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Özçınar, sosyal belediyecilik anlamında Güzelyurt Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonlar kapsamında emekli öğretmenlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güzelyurt Belediyesi öğretmenlere günün anısına rozet, çiçek ve hediye takdim etti.