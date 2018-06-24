Güzelyurt Belediye Başkanı Yeniden Özçınar

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…

GÜZELYURT BELEDİYE BAŞKANI YENİDEN ÖZÇINAR

KKTC’de bugün yapılan yerel seçimlerde Güzelyurt Belediye Başkanlığına yeniden Mahmut Özçınar seçildi.

YSK’nın resmi olmayan yerel seçim sonuçlarına göre, Güzelyurt’ta 54 sandıktan tümü açılarak oyların sayımı tamamlandı. Buna göre sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 54

Açılan Sandık Sayısı: 54

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 14700

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 10703

Seçime Katılma Oranı:%68,80

Geçerli Oy Sayısı: 10274

Geçersiz Oy Oranı: 429

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP Mahmut Özçınar (UBP) 5130 49.93

CTP Osman Bican (CTP) 4967 48.35

BAĞ57 Yalçın Cemal (BAĞ57) 177 1.72