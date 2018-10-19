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Güzellik salonunda sanal bet operasyonu

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir banka, Özkara Güzellik Merkezi’ne ait pos cihazlarından 39 bin 153 TL değerinde birçok işlemin gerçekleşmesinden şüphelenerek Mali Polise ihbarda bulunması üzerine tutuklanan zanlı İsmail Can Özkara bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Güzellik salonunda sanal bet operasyonu

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir banka, Özkara Güzellik Merkezi’ne ait pos cihazlarından 39 bin 153 TL değerinde birçok işlemin gerçekleşmesinden şüphelenerek Mali Polise ihbarda bulunması üzerine tutuklanan zanlı İsmail Can Özkara bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Ekim 2018 Cuma 16:36
Güzellik salonunda sanal bet operasyonu

Güzellik salonunda sanal bet operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir banka, Özkara Güzellik Merkezi’ne ait pos cihazlarından 39 bin 153 TL değerinde birçok işlemin gerçekleşmesinden şüphelenerek Mali Polise ihbarda bulunması üzerine tutuklanan zanlı İsmail Can Özkara bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görev yapan polis çavuşu Yahya Suiçmez olayla ilgili bulguları aktrardı. Suiçmez, 18 Ekim tarihinde bir bankadan alınan bilgide, Özkara Güzellik Merkezi’nin şirketteki pos cihazlarından belli bir tarih aralığında 39 bin 153 TL’lik işlemlerin gerçekleşmesinden şüphelenerek Mali Polise ihbarda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Suiçmez, 4 Ekim’de yurtdışına çıkış yapan ve aranan bir kişinin Gönyeli’deki bir adreste Elexbet, Hiltonbet ve Marsbet isimli sitelere yasa dışı bahis oynatarak finansal destek sağladıklarının belirlendiğini anımsattı. Suiçmez, post cihazları aracılığı ile bahis sitelerinden elde edilen yasadışı gelirin, KKTC’deki işletmeciler üzerinden aklanmaya çalışıldığının düşüldüğünü mahkemeye aktardı. Suiçmez, zanlının işletmesine ait 4 post cihazının işlemlerinin inceleneceğini söyledi. Zanlının post cihazını kullanması için başkasına verdiğini beyan ettiğini belirten Suiçmez, bu iddiaların araştırılacağını söyledi. Suiçmez, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 19.10.2018 16:59
Anahtar Kelimeler:
OperasyonSanal Bet
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