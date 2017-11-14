GÜVENLİK KUVVETLERİ EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ’NDEN 15 KASIM MESAJI

Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Mesajda, şunlar ifade edildi:“Kıbrıs Türk toplumunun acılar ve mücadelelerle dolu yakın tarihinden sonra, Kıbrıs adası üzerindeki varlığının tüm dünyaya ilan edildiği Cumhuriyetimizin 34’ncü kuruluş yıldönümünü gururla kutlarız.Bu vesile ile tüm varlığımızla uluslararası hukuka entegre bir devlet olarak sonsuza dek yaşamasına yönelik çabaların devam etmesi ve adadaki herkesin huzur, barış ve güven içerisinde yaşanabilir bir gelecek için olağan üstü gayret göstermesi dileği ile halkımıza mutlu ve huzurlu bayramlar dileriz.”