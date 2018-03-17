Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115970
ALTIN
166.367
DOLAR
3.9481
STERLİN
5.5219
EURO
4.8483
Devlet piyangosu çekildi
DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!
Akaryakıta Zam!
AKARYAKITA ZAM!
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
KALECİK’TE KANUNSUZ BALIK AVLAMA
KALECİK’TE KANUNSUZ BALIK AVLAMA
banner256
Flaş Haber
Akaryakıta Zam!
Kapat

GÜRCAFER, GAZİMAĞUSA’YA YAPILMASI PLANLANAN MARİNA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği olarak, Şehir Plancıları Odası’nın Gazimağusa’ya yapılması planlanan marina ile ilgili ortaya koyduğu tespitlere sonuna kadar katıldıklarını ve bu konuda aynı endişeyi taşıdıklarını bildirdi.

GÜRCAFER, GAZİMAĞUSA’YA YAPILMASI PLANLANAN MARİNA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği olarak, Şehir Plancıları Odası’nın Gazimağusa’ya yapılması planlanan marina ile ilgili ortaya koyduğu tespitlere sonuna kadar katıldıklarını ve bu konuda aynı endişeyi taşıdıklarını bildirdi.

17 Mart 2018 Cumartesi 20:26
GÜRCAFER, GAZİMAĞUSA’YA YAPILMASI PLANLANAN MARİNA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
banner238

İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI GÜRCAFER, GAZİMAĞUSA’YA YAPILMASI PLANLANAN MARİNA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği olarak, Şehir Plancıları Odası’nın Gazimağusa’ya yapılması planlanan marina ile ilgili ortaya koyduğu tespitlere sonuna kadar katıldıklarını ve bu konuda aynı endişeyi taşıdıklarını bildirdi.

Gürcafer yazılı açıklamasında, “Bu konu bütünlüklü olarak Mağusa, Yeniboğaziçi, İskele imar planları çerçevesinde değerlendirilmelidir” diyerek, şu görüşleri dile getirdi:

“Mağusa Bölgesi’nin yat limanı ihtiyacı aşikardır, ancak bu ihtiyaç tarihi Mağusa Limanı ile birlikte imar planı içerisinde yer alacak olan bölgesel, sosyo-ekonomik değerlendirmelerle bütünlüklü düşünülerek şekillendirilmelidir."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÖKPINAR VE BAYBORA GÖREVDEN ALINDI; ENVERGİL ATANDI
GÖKPINAR VE BAYBORA GÖREVDEN ALINDI; ENVERGİL ATANDI
TÜKETİCİLER DERNEĞİ BAKANLIK, BASIN VE HALKTAN İLGİ İSTEDİ
TÜKETİCİLER DERNEĞİ BAKANLIK, BASIN VE HALKTAN İLGİ İSTEDİ
YDP GENEL BAŞKANI YENİDEN ERHAN ARIKLI
YDP GENEL BAŞKANI YENİDEN ERHAN ARIKLI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim