İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI GÜRCAFER, GAZİMAĞUSA’YA YAPILMASI PLANLANAN MARİNA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği olarak, Şehir Plancıları Odası’nın Gazimağusa’ya yapılması planlanan marina ile ilgili ortaya koyduğu tespitlere sonuna kadar katıldıklarını ve bu konuda aynı endişeyi taşıdıklarını bildirdi.

Gürcafer yazılı açıklamasında, “Bu konu bütünlüklü olarak Mağusa, Yeniboğaziçi, İskele imar planları çerçevesinde değerlendirilmelidir” diyerek, şu görüşleri dile getirdi:

“Mağusa Bölgesi’nin yat limanı ihtiyacı aşikardır, ancak bu ihtiyaç tarihi Mağusa Limanı ile birlikte imar planı içerisinde yer alacak olan bölgesel, sosyo-ekonomik değerlendirmelerle bütünlüklü düşünülerek şekillendirilmelidir."