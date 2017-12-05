FLAŞ HABER

Erkek Cesedi Bulundu!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Aralık 2017 Salı 14:18

GÜNGÖRDÜ’YE “LEYMOSUN/LİMASOLDA BİR LİDER ZİYA RIZKI” TAKDİM EDİLDİ

GÜNGÖRDÜ'YE 'LEYMOSUN/LİMASOLDA BİR LİDER ZİYA RIZKI” TAKDİM EDİLDİ
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Dr. Ceyhun Birinci başkanlığındaki Ziya Rızkı Vakfı mütevelli heyetini kabul etti. Birinci, kabulde Halil Sadrazam tarafından yazılan Ziya Rızkı’nın hayatını anlatan “Leymosun/Limasolda Bir Lider - Ziya Rızkı” isimli kitabı başkan Güngördü’ye takdim etti.

Ceyhun Birinci, vakıf olarak birçok konuda belediye ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Nidai Güngördü ise kabulde yaptığı konuşmada, Ziya Rızkı’nın Kıbrıs Türk toplumuna milletvekili, Girne Belediye Başkanı, mücahit komutanı ve spor adamı olarak hizmet verdiğini belirterek, bir dönem beraber çalıştıkları Ziya Rızkı’nın en önemli özelliğinin kişi çıkarı değil, toplum çıkarı düşünerek hizmet vermesi olduğunu dile getirdi.

Güngördü, Ziya Rızkı Vakfı ile işbirliği yapmayı sürdüreceklerini kaydetti.  
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZERSAY: “UBP 7 OCAK’TAN SONRA HÜKÜMETTE OLMAYACAK” ÖZERSAY: “UBP 7 OCAK’TAN SONRA HÜKÜMETTE OLMAYACAK”
UÇAK BİLETLERİ ZAMLANABİLİR! UÇAK BİLETLERİ ZAMLANABİLİR!
METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI
ÖZGÜRGÜN: “KIBRIS TÜRK KADINI, TOPLUMSAL YAŞAMDA TARİHİ GÖREVLER ÜSTLENDİ” ÖZGÜRGÜN: “KIBRIS TÜRK KADINI, TOPLUMSAL YAŞAMDA...
Gazimağusa-İskele yolunda trafik kazası! Gazimağusa-İskele yolunda trafik kazası!
MİLYONLUK PROJE ARASTAYI COŞTURDU MİLYONLUK PROJE ARASTAYI COŞTURDU
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

ÖZERSAY: “UBP 7 OCAK’TAN SONRA HÜKÜMETTE...

Haberi Oku