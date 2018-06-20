Girne Belediye Başkanı, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Ozanköy’de miting düzenledi.

Güngördü’nün basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Ozanköy meydanında yapılan mitinge UBP’li meclis üyesi adayları da katıldı.

Nidai Güngördü mitingde yaptığı konuşmada, 4 yıllık dönemde Ozanköy’de altyapı ve üst yapı çalışmaları yanında spora, tarihi ve kültürel değerlere büyük yatırım yaptıklarını ifade etti.

Yapılan kamuoyu araştırmalarında açık farkla önde olduğunu iddia eden Güngördü, rakiplerinin bilerek ve isteyerek kamuoyunu yanlış bilgilendirmek için haber yaptırdığını öne sürdü.

“SPORA BÜYÜK KATKI YAPILDI”



Nidai Güngördü, Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’na yaklaşık 120 bin TL yatırım yaptıklarını, spor kulübünün üzerine oyuncular için lojman inşa ettiklerini ve şampiyon olan takıma prim verdiklerini söyledi. Güngördü, yapılan yatırımlarla 4 yılda Ozanköy’de büyük değişim ve gelişim yaşandığını söyleyerek yeni dönemde Ozanköye aktivite merkezi yapılacağını sözlerine ekledi.

“TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERE SAHİP ÇIKILDI”

Güngördü, Ozanköy’deki 11 kilometre uzunluğunda galvaniz su borusunu değiştirdiklerini, kaldırım yapıldığını, yollarının asfaltlandığını ve köy içinin parkeyle kaplandığına dikkat çekti. Güngördü, köy mezarlığında çevre düzenlemesi yapıldığını belirterek, köydeki şehitler için şehitlik yapıldığını dile getirdi. Güngördü, köyde yetişen Osman Türkay’ın anıtının yapıldığını ifade ederek, yer altı çöp konteynerlerinin yerleştirildiğini ve gelin deresinde de düzenleme yapıldığını kaydetti.

“YALAN HABER YAPTIRIYORLAR”

Güngördü, bazı basın ve yayın organlarında başka bir adaya avantaj sağlamak için Girne Belediyesi hakkında yalan haberler yapıldığını iddia ederek, “Yapılan kamuoyu araştırmalarında açık farkla önde olduğumuzu gördüler. Bilerek ve isteyerek kamuoyunu yanlış bilgilendirmek için haber yaptırıyorlar” diye konuştu.

