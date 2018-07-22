Güngördü, Ozanköy Spor Kulübü heyetini kabul etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ozanköy Spor Kulübü Başkanı Sami Otçuoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.



Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Güngördü kabulde yaptığı konuşmada futbolda yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Ozanköy Spor Kulübüne ligde başarı diledi.



Güngördü, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğuna dikkat çekerek, Girne Belediyesi sınırları içerisindeki kulüplere katkı yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.



Ozanköy Spor Kulübü Başkanı Sami Otçuoğlu’nun da, belediye başkanlığı görevini 4 yıl daha sürdürecek Güngördü’ye başarı dileyerek, kulübe maddi ve manevi desteği için teşekkür plaketi takdim ettiği belirtildi.



