banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93021
ALTIN
194.241
DOLAR
4.7174
STERLİN
6.2487
EURO
5.4751
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
Serin ve Nemli Hava Etkisini Sürdürüyor.. Yarın Yağmur Bekleniyor...
Hava sıçaklığı düşecek...
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Aşağı Cengizköy’de Yarın Elektrik Kesintisi Olacak!
Yarın elektrik kesintisi var...
banner282
Flaş Haber
Kaza sebebi uyuşturucu
Kapat

Güngördü, Karaoğlanoğlu bölgesi’ni ziyaret etti

Girne Belediyesi Bağımsız adayı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Karaoğlanoğlu bölgesini ziyaret etti. 

Güngördü, Karaoğlanoğlu bölgesi’ni ziyaret etti

Girne Belediyesi Bağımsız adayı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Karaoğlanoğlu bölgesini ziyaret etti. 

18 Haziran 2018 Pazartesi 13:25
Güngördü, Karaoğlanoğlu bölgesi’ni ziyaret etti

Girne Belediyesi Bağımsız adayı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Karaoğlanoğlu bölgesini ziyaret etti. 

Güngördü, “Karaoğlanoğlu, son 4 yılda yatırımlarımızla gelişti. Gelecek dönemde de bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda buraya yatırımlarımız sürecek” dedi. 
Basın bürosundan verilen bilgiye göre, Karaoğlanoğlu halkı ve esnafla bir arayta gelen Güngördü’ye Girne UBP Kadın Kolları Başkanı Nil Keleşoğlu, kadın kolları üyeleri, UBP Girne Belediyesi Meclis üyeleri ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Güngördü, “Karaoğlanoğlu son dört yılda yatırım gördü. Kaldırımlar ve alt yapı yatırımlarından, sosyal alanlara bu bölge bambaşka bir görünüme kavuştu” dedi.
Atıl durumdaki araziyi değerlendirerek, belediye plajını hizmete açtıklarını anımsatan Güngördü, halkın ücretsiz olarak denize girişe olanak sağlandığını söyledi. Güngördü, “Deniz Panayırı” projesini de burada hayata geçirmek istediklerini ifade etti. Bölge sınırları içerisinde bulunan Kervansaray Plajı’nı da yenilediklerini ifade eden Güngördü, buranın da bölge halkı tarafından ilgi gördüğünü kaydetti.

banner277
Güngördü, Kervansaray bölgesine belediyeye ait atıl bir arazide çocuk parkı ve rekreasyon alanı yaptıklarını belirtti. Kavşak düzenlemelerinin yanı sıra 2 bin 500 metre uzunluğunda kaldırım yapıldığını da ifade eden Nidai Güngördü, genişleyen yolların asfaltlandığını kaydetti. 
Güngördü, “Karaoğlanoğlu ve Karaoğlanoğlu halkı her zaman bizim için çok önemli oldu. Gelecek dönemde de bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımız devam edecek” dedi. 
Nidai Güngördü, sağanak yağışların ardından yaşanan su baskınlarının önlenebilmesi içinse köyün güneyindeki göletlerin temizlendiğini ve denize yağmur suyunun aktarımı için drenaj hatları inşa edildiğini de belirterek, hem alt hem de üst yapı yatırımlarıyla bölgenin gelişimi için çalıştıklarını dile getirdi.
 

banner288
Son Güncelleme: 18.06.2018 16:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı’na Araç Bağışı!
Sağlık Bakanlığı’na Araç Bağışı!
Trafikte Kaçak ve Korsan Taşımacılık Denetimleri Bayramda Sürdü!
Trafikte Kaçak ve Korsan Taşımacılık Denetimleri Bayramda Sürdü!
"Yerel Seçime Doğru.. Çelebi: “Yeni Dönemde Hedefleri Büyüttük”
"Yerel Seçime Doğru.. Çelebi: “Yeni Dönemde Hedefleri Büyüttük”
Serin ve Nemli Hava Etkisini Sürdürüyor.. Yarın Yağmur Bekleniyor...
Serin ve Nemli Hava Etkisini Sürdürüyor.. Yarın Yağmur Bekleniyor...
Haftalık Trafik Raporu: “1 Ölü, 46 Yaralı... Kontrollerde 488 Sürücüye Ceza Yazıldı”
Haftalık Trafik Raporu: “1 Ölü, 46 Yaralı... Kontrollerde 488 Sürücüye Ceza Yazıldı”
Trump, Abe'yi Meksikalı Göçmenleri Yollamakla Tehdit Etmiş!
Trump, Abe'yi Meksikalı Göçmenleri Yollamakla Tehdit Etmiş!
Aşağı Cengizköy’de Yarın Elektrik Kesintisi Olacak!
Aşağı Cengizköy’de Yarın Elektrik Kesintisi Olacak!
Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu Yerel Seçimlerle İlgili Değerlendirmede Bulundu!
Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu Yerel Seçimlerle İlgili Değerlendirmede Bulundu!
"BKP: “Çalışanlara Eğitim verilmesi, İnşaatların Sıkı Denetlenmesi, İşverenlere Zorunlu Yükümlülükler Getirilmesi Gerekmektedir”
"BKP: “Çalışanlara Eğitim verilmesi, İnşaatların Sıkı Denetlenmesi, İşverenlere Zorunlu Yükümlülükler Getirilmesi Gerekmektedir”
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları için yemin töreni düzenliyor
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları için yemin töreni düzenliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim