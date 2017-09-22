Güneyden kuzeye dönüş için 120 başvuru

120 adet yeniden iskân başvurusunun 20’sinin Rumlar tarafından Karpaz bölgesine, 100’ünün ise Maronitler tarafından Koruçam ve Karpaşa için yapıldı

Maronitlerin, Kıbrıs’ın kuzeyinde kalan eski köylerine dönmeleri konusunda Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yeniden iskan planına büyük ilgi gösterdiği yazıldı.

Fileleftheros, “Maronitlerden İşgal Bölgelerindeki Maronit Köyleriyle İlgili Plana Büyük İlgi… Üç Eksende Yeniden İskân” başlıklı haberinde, Maronitlerin ilgisinin, Kıbrıs Rum İnsani Konular Dairesi’nin elindeki gerek gerçekleşen iskân, gerekse beklemedeki iskân başvurusu rakamlarındaki artışla tespit edildiğini yazdı.

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rum ve Maronitlerle ilgili genel politikası kapsamındaki “yeniden iskân planı”ndan söz eden gazete, KKTC’nin kısa süre önce yaptığı açılımla kıyaslandığında bu plandan çok daha fazla menfaat elde eden Maronitlerin, aslında Kıbrıs Türk tarafının açılımından hiçbir menfaat sağlamadığı iddiasında bulundu.

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rum ve Maronitlerle ilgili 3 eksenli politikasının detaylarını aktaran gazete, şu anda Kıbrıs’ın kuzeyinde iskan edilenler ve iskan başvuruları beklemede olanlarla ilgili rakamları da aktardı.

KUZEYDE YAŞAYAN RUM- MARONİT VE MEVCUT KONUT SAYISI

Habere göre, bugün Dipkarpaz’da 42, Sipahi’de 70, Yeşilköy’de 2 Rum; Koruçam’da 78, Karpaşa’da 7 Maronit ikamet ediyor. Dipkarpaz’a 22, Sipahi’ye 5 Rum; Koruçam’a 129, Karpaşa’ya da 21 Maronit yeniden iskân edildi.

Şu anda incelemede olan 120 adet yeniden iskân başvurusu bulunduğuna işaret edilen haberde, bunlardan 20’sinin Rumlar tarafından Karpaz bölgesine, 100’ünün ise Maronitler tarafından Koruçam ve Karpaşa için yapılan başvurular olduğu yazıldı.

Rum İnsani Konular Dairesi verilerine göre, şu an Rumların ve Maronitlerin ikamet ettiği Koruçam’da 137, Karpaşa’da 19, Sipahi’de 35 ve Dipkarpaz’da 107 konut bulunuyor.

KUZEYDE YAŞAYAN RUM VE MARONİTLERE VERİLEN ÖDENEKLER

Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rum ve Maronitlere kişi, çift ve çocuk başına ödenek , 13’üncü maaş ve gıda; çiftçilere ve traktörü bulunanlara da yılda 200 libre benzin, bedava sağlık hizmeti ile çocuklarına eğitim bursu veriyor.

Yeniden iskân kapsamında Kıbrıs’ın kuzeyinde gelenlere ise sadece “mahsur” (Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rum ve Maronitler için bu sıfatı kullanıyor) ödeneği veriliyor. “Mahsur” ödeneği ise kişi başına 371,62; çiftlere 557,43 ve her çocuk için 3 yaşına kadar 111,49; 3-18 yaşındakilere 379,31Euro ödeniyor. Bu kişiler yaşlandıkları zaman da “mahsur ödeneğine” hak kazanıyor.

PLANIN BİRİNCİ EKSENİ “KONUT TAMİRİ”

Rum Başkanlık İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu’nun bu gazeteye yaptığı açıklamaya dayandırılan habere göre birinci eksen, “Konut Tamiri”yle ilgili.

Bu karar, Kıbrıslı Rum Başkan Nikos Anastasiadis’in kısa süre önce Maronitler ile Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu’nda yaptığı toplantıda alındı.

Konuyla ilgili Rum Başkanlık Sarayı’nda geçen hafta İçişleri Bakanı ve diğer yetkili birimlerin hazır bulunduğu bir toplantı yapıldığı bilgisini veren Fotiu, “Siyasi bir karar var. Şimdi sadece kararın ileri götürüleceği yöntem belirlenecek. Çeşitli düşünceler var. Yeniden iskânları, olabilecek acil ihtiyaçlar açısından alt komite inceleyecek. Çok yakında Bakanlar Kurulu’na sunulacak somut bir öneri hazırlanacak” dedi.

Planın ikinci ekseninin, “Tarım-Hayvancılık Ödeneği” olduğuna işaret edilen habere göre, bu planda 2 yenilik bulunduğunu söyleyen Fotiu, ziraatla uğraşan genç çiftlere verilen ödeneğin artırıldığını ve köylerinde tarımla ilgili küçük sanayi (peynir imalathanesi, macun imalathanesi, v.b.) kurmak isteyenlere ek ödenek verilmesinin onaylandığını söyledi. Fotiu, balıkçı ve arıcıların da ödenek planına dahil edildiğini ekledi.

Fotiu, planın üçüncü ekseni olan “Genç Çiftler”le ilgili ise, “Yeniden iskân derken, daimi ikameti kast ediyoruz. Özgür bölgelerde çalışma hakları var ancak hak sahibi oldukları bütün ödenekleri alabilmeleri için köylerinde daimi ikamet etmeleri şart. Hem Dipkarpaz, hem Ay. Triada’da (Sipahi) okulun canlı tutulması ve Kormakiti’deki (Koruçam) okulun yeniden açılması için genç çiftlere yardım etmek istiyoruz” dedi.

Fotiu, şu anda özellikle Maronitlerin Koruçam ve Karpaşa’ya yeniden iskâna ilgisinin büyük, Rumların Karpaz’a ilgisinin ise, mesafeden dolayı, düşük olduğunu belirtti.