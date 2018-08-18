Gümrüklerde gümrükçü protestosu!

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Bakanlar kurulu tarafından bugün alınan ek mesai kararına bağlı olarak GÜÇ-SEN hiçbir şekilde ek mesai kabul etmeyeceklerini duyurdu…

Bakanlar Kurulunca bugün alınan ek mesai kararı doğrultusunda GÜÇ-SEN (Gümrük Çalışanları Sendikası) sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Gümrük çalışanları olarak Gümrük ve Rüsumat dairesine ait hiçbir noktada yarın saat 08.00 itibarı ile ek mesai kabul etmeyeceklerini duyurdu. GÜÇ-SEN sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

Bakanlar Kurulunun 17.08.2018(bugün) tarihinde ‘ek mesai’ ile ilgili aldığı karara istinaden Gümrük çalışanları olarak Gümrük ve Rüsumat Dairesine ait hiçbir noktada(Havalimanı, Limanlar, Kara Sınır Kapıları, Şubeler..) 18.08.2018(yarın) tarihi saat 08:00 itibari ile ek mesai kabul etmeyeceğimizi arz ederiz.!

Saygılarımızla

GÜÇ SEN