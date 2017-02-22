FLAŞ HABER

3 Kişi Tutuklandı

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Şubat 2017 Çarşamba 10:35

GÜKAD:”Federal Kıbrıs İçin Tüm Kesimlerin Çabasına İhtiyaç Var”

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD),Kıbrıs’ta toplumların menfaatine olan Federal Kıbrıs için tüm kesimlerin çabasına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak,Ada’nın Akdeniz bölgesinde ve dünyada reel ekonomik değere kavuşmasının ancak böyle mümkün olacağını kaydetti.

GÜKAD:”Federal Kıbrıs İçin Tüm Kesimlerin Çabasına İhtiyaç Var”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD),  Kıbrıs’ta toplumların menfaatine olan  Federal Kıbrıs için tüm kesimlerin çabasına ihtiyaç olduğunu  vurgulayarak,  Ada’nın Akdeniz bölgesinde ve dünyada reel ekonomik değere kavuşmasının  ancak böyle mümkün olacağını kaydetti.

GÜKAD Başkanı Reşat Kansoy yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı’nın, sonuç odaklı çalışma prensibini hiç yitirmediğini ifade ederek Anastasiadis’in aynı şekilde özveride bulunması halinde müzakere sürecinde gelinen son aşamada olumlu sonuç alınacağını kaydetti.

Kansoy; “Anahtar kelime : ‘siyasi eşitlik’ Sayın Anastasiadis ve müzakere heyetinin Kıbrıslı Türklerin Güç ve Yönetim Paylaşımı başlığındaki beklentilerini anlamaları ve bu yönde olumlu adım atmaları, müzakere sürecinin takvime uygun devamı ve yeni bir krize değil, liderlerin sağduyulu ve olumlu davranabileceği sağlıklı bir zemin ve sürecin yeniden başlamasına neden olacaktır” dedi.

Kansoy,  Rum Meclisi’nin Enosis kararına ilişkin Kıbrıslı Türklerin hassasiyetinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından en iyi şekilde dile getirildiğinin altını çizerek, Kıbrıslı Rumlar ve Anastasiadis’in bu hassasiyete saygı duyacağına inanç belirtti.

Kansoy, Güney Kıbrıs’taki AKEL ve DISI partilerinin konunun özrü ve bertarafı ile ilgili somut adımlar atmasını beklediklerini ifade etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Mesai Saatleri Belirlendi... Yeni Mesai Saatleri Belirlendi...
Organik Tarım Yapmak İsteyen Üreticilerden Başvuru Kabul Ediliyor Organik Tarım Yapmak İsteyen Üreticilerden Başvuru...
Yarın Kalkanlı İle Taşpınar Bölgesinde Elektrik Kesintisi Yapılacak Yarın Kalkanlı İle Taşpınar Bölgesinde Elektrik...
Denktaş, Mesai Saatleri Konusunda Kamuda Yetkili Sendikalarla Bir Araya Geldi. Denktaş, Mesai Saatleri Konusunda Kamuda Yetkili...
Cumhurbaşkanı Akıncı Bugün Belediye Başkanlarıyla Biraraya Geldi Cumhurbaşkanı Akıncı Bugün Belediye Başkanlarıyla...
Çakıcı, Partiye 100 Kişinin Daha Katıldığını Belirtti Çakıcı, Partiye 100 Kişinin Daha Katıldığını...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Yeni Mesai Saatleri Belirlendi...
Hükümet ve kamuda yetkili sendikalar mesai saatleri konusunda uzlaşıya vardı.

Haberi Oku