Güç-Sen, Serbest Liman’da Çimento Dolum Tesisi İzni Verilmesine Karşı Çıktı

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Serbest Liman’da Gümrük Şube Amirliği’nin karşısındaki alana çimento dolum tesisi izni verilmesine sağlık gerekçesiyle karşı çıktı.

Güç-Sen ve Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu, bu sabah Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği önünde çalışanlarla birlikte basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdiler.

Basın açıklaması öncesinde, çalışanlar zamları da alkışlarla protesto etti.

DAĞMAN

Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman, “Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği’nin Serbest Liman’ın içinde ne işi var” diyerek, bunun için yıllardır vermedikleri mücadele kalmadığını, Serbest Liman içerisindeki sağlıksız koşullar ve düzensizlik nedeniyle kanserden ve trafik kazalarından ölümler yaşandığını ifade etti.

Serbest Liman’ın kurulduğu günden beri tam bir kirlilik ve düzensizlik abidesi olarak durduğunu kaydeden Dağman, mevcut kirlilik yetmezmiş gibi şimdi bir de gümrük binasının karşısındaki alana çimento dolum tesisi için izin verildiğini belirtti.

İstihdama karşı olmadıklarını kaydeden Dağman, ancak Güç-Sen olarak köle düzeninde çalışmayı da kabul etmeyeceklerini söyledi.

Dağman, ya gümrük binasının mevcut yerden taşınacağını ya da söz konusu tesisin başka yerde faaliyet göstereceğini, bunlar olmazsa çimento tesisi faaliyete başladığı günden itibaren gümrük çalışanlarının iş bırakarak çalışmayacağını vurguladı.

EMİN

Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu adına açıklama yapan Erol Emin, Güç-Sen’in mücadelesine sonuna kadar destek verdiklerini belirtti.

Çimentonun içinde kanserojen etki yapan asbest bulunduğunu kaydeden Emin, Serbest Liman’ın çok yakınında bulunan Karakol İlkokulu’ndaki çocukların çevre kirliliğinden olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.

“Bizi gözden çıkardınız, masum çocukların ne suçu var?” diyerek yetkilileri eleştiren Emin, Serbest Liman’da sağlık açısından sürdürülebilir bir durum olmadığını söyledi.

Güç-Sen’in dile getirdiği sorunun tüm Gazimağusa’nın sorunu ve Serbest Liman’ı rehabilite etmeyenlerin suçlu olduğunu söyleyen Emin, endüstri merkezi haline gelen Serbest Liman’ın sağlık açısından büyük tehlike arz ettiğini belirtti.

Emin, Platform olarak bu durumu kabul etmediklerini, Güç-Sen’e de sonuna kadar destek verdiklerini yineledi.