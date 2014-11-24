Gönyeli’de Öğretmenler Günü Kutlaması

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile Gönyeli İlkokulu, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu ve kendisinin öğretmenlik yaptığı Sedat Simavi Meslek Lisesi’ni ziyaret etti.

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Benli, kendisinin de bir öğretmen olduğunu anımsatarak, "Benim için böyle günler çok daha anlamlı" diye konuştu.

Öğretmenin eğitimdeki önemine dikkat çeken Ahmet Benli, "Öğretmenlerimiz açısından yılda bir gün teşekkür etmek belki çok az. Aslolan, öğretmenin öneminin her gün anımsanması ve ona uygun hareket edilmesidir" dedi.

Ziyaretler sırasında öğretmenlerle görüşen ve Öğretmenler Günü’nü kutlayan Benli, öğretmenlere çiçek de takdim etti.