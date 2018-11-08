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Girne’de tarihi alan Krisokova’da temizlik kampanyası yapıldı

Girne’de tarihi alan Krisokova’da temizlik kampanyası yapıldı

08 Kasım 2018 Perşembe 17:19
Girne’de tarihi alan Krisokova’da temizlik kampanyası yapıldı

Girne’de, Kirsokava Arkeolojik Sit Alanı’nda bugün temizlik kampanyası düzenlendi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre aktivist Oya Kutsal önderliğinde, Girne Belediyesi ve Çevre Dairesi’nin katkılarıyla gerçekleşen temizlik kampanyasına, Girne Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Satranç Eğitim Merkezi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Yeşil Barış Hareketi, Zeytinlik-Templos İnisiyatifi, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Rusların oluşturduğu “Temiz KKTC Derneği”, Girne Üniversitesi, sivil toplum örgütleri, dernekler, bölge sakinleri ve çevre gönüllüleri de destek verdi.

KUTSAL: “İNSANLAR BURAYLA İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ DEĞİL”

Aktivist Oya Kutsal, Girne Kalesi’nin 1kilometre doğusunda, Karakız bölgesinde yer alan Kirsokava’nın , Milattan Önce 6’ncı Yüzyıl’da mezarlık alanı olarak kullanıldığını ve burada bulunan birçok altın obje nedeniyle “altın mağara” ismini taşıdığını belirtti.

Roma döneminde taş ocağı olarak kullanılan alandan çıkan taşların Girne’nin inşa edilmesinde kullanıldığını anlatan Kutsal, X. Yüzyıl’da Hristiyanlar tarafından tapınağa dönüştürülen alanın dünyaca ünlü Kirsokava şapeline ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Bu önemli alan hakkında vatandaşların bilgi sahibi olmadığını ve bölgenin kirletilerek tahrip edildiğini belirten Kutsal, bölge sakinleriyle buraya sahip çıkılması için çalışma yapılacağını dile getirdi.

Kampanya kapsamında, arkeologlar tarafından katılımcılar bilgi verildiğini belirten Kutsal, başta Girne Belediyesi olmak üzere kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

GÜNGÖRDÜ: “ EN İYİ TEMİZLİK, KİTLETMEMEK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, sivil toplum örgütleri ve duyarlı vatandaşların, kente sahip çıkmasının önemine dikkat çekerek, iki yılı aşkın süredir Girne’de, farkındalık yaratmaya yönelik birçok projeyi hayata geçiren Oya Kutsal’a teşekkür etti.

Kentin, çok önemli noktasında yer alan 2 bin 500 yıllık antik alan olan Kirsokava’nın, bilinçsizlik ve duyarsızlık nedeniyle çok kötü durumda olduğunu kaydeden Güngördü, “kirletelim, belediye ve insanlar gelsin temizlesin” düşüncesinin bir an önce terk edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’la ilgili en büyük şikayetlerin çevre kirliliği olduğunu anımsatarak, en iyi temizliğin kirletmemek olduğuna dikkat çeken Güngördü, çevre bilincinin, eğitimden, özellikle de gençler ve çocukların eğitilmesinden geçtiğine vurgu yaptı.

Etkinliğe kurum kuruluşlar, okullar sivil toplum örgütleri ve gönüllülerin destek verdiğini dile getiren Güngördü, bölgede tarihi alan yanında yer alan arazilerin mal sahipleri ve bölge halkıyla, buranın nasıl korunabileceği konusunda toplantı yapacaklarını ifade etti.

Ülkede, çok yakın zamanda ambalaj atıkları, pet ve cam şişeler, karton atıklarla ilgili yasal düzenlemenin yürürlüğe gireceğini hatırlatan Güngördü, bu düzenlemenin, çevre sorunlarının çözümüne bir nebze daha kaktı sağlayacağına inanç belirtti.

Son Güncelleme: 08.11.2018 22:33
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