Girne’de Sahte 100 Tl’lik Banknot

Girne’de sahte 100 TL’lik banknotlar bulundu, 4 kişi tutuklandı. Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, sahte para olayı, dün Girne’de Starling marketten 17 TL’lik alışveriş yapan bir kişinin 100 TL’lik banknotu vermesiyle ortaya çıktı. Banknotun sahte olduğunun belirlenmesi üzerine parayı veren 19 yaşındaki A.M.A’yı yakalayan polis, zanlının üzerinde 2 adet daha sahte 100 TL’lik banknot buldu. Zanlının yanında bulunan 20 yaşındaki İ.Y.S’nin üzerinde yapılan aramada ise 4 adet sahte banknot bulunarak emare olarak alındı. Zanlılar yanında, olayla bağlantılı 19 yaşlarındaki G.A. ve A.B. de tutuklandı.