Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Girne’de Sahte 100 Tl’lik Banknot

Girne’de sahte 100 TL’lik banknotlar bulundu, 4 kişi tutuklandı. Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, sahte para olayı, dün Girne’de Starling marketten 17 TL’lik alışveriş yapan bir kişinin 100 TL’lik banknotu vermesiyle ortaya çıktı. Banknotun sahte olduğunun belirlenmesi üzerine parayı veren 19 yaşındaki A.M.A’yı yakalayan polis, zanlının üzerinde 2 adet daha sahte 100 TL’lik banknot buldu. Zanlının yanında bulunan 20 yaşındaki İ.Y.S’nin üzerinde yapılan aramada ise 4 adet sahte banknot bulunarak emare olarak alındı. Zanlılar yanında, olayla bağlantılı 19 yaşlarındaki G.A. ve A.B. de tutuklandı.

Girne’de Sahte 100 Tl’lik Banknot

Girne’de sahte 100 TL’lik banknotlar bulundu, 4 kişi tutuklandı. Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, sahte para olayı, dün Girne’de Starling marketten 17 TL’lik alışveriş yapan bir kişinin 100 TL’lik banknotu vermesiyle ortaya çıktı. Banknotun sahte olduğunun belirlenmesi üzerine parayı veren 19 yaşındaki A.M.A’yı yakalayan polis, zanlının üzerinde 2 adet daha sahte 100 TL’lik banknot buldu. Zanlının yanında bulunan 20 yaşındaki İ.Y.S’nin üzerinde yapılan aramada ise 4 adet sahte banknot bulunarak emare olarak alındı. Zanlılar yanında, olayla bağlantılı 19 yaşlarındaki G.A. ve A.B. de tutuklandı.

18 Aralık 2014 Perşembe 17:24
Girne’de Sahte 100 Tl’lik Banknot
banner238

Girne’de sahte 100 TL’lik banknotlar bulundu, 4 kişi tutuklandı.

Polis bülteninden derlenen bilgilere göre sahte para olayı, dün Girne’de Starling marketten 17 TL’lik alışveriş yapan bir kişinin 100 TL’lik banknotu vermesiyle ortaya çıktı.

Banknotun sahte olduğunun belirlenmesi üzerine parayı veren 19 yaşındaki A.M.A’yı yakalayan polis, zanlının üzerinde 2 adet daha sahte 100 TL’lik banknot buldu. Zanlının yanında bulunan 20 yaşındaki İ.Y.S’nin üzerinde yapılan aramada ise 4 adet sahte banknot bulunarak emare olarak alındı.

Zanlılar yanında, olayla bağlantılı 19 yaşlarındaki G.A. ve A.B. de tutuklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim